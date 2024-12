Bra e la mappa dei mercatini di Natale a km zero (e non solo)

Si avvicina Natale e si avvicina anche il momento dei regali anzi - meglio - dei mercatini. Senza allontanarci troppo da Bra potremo immergerci nella magia delle feste tra candele, palline, babbi natale e lucine varie. Magari mangiando castagne e sorseggiando vin brûlé.

Se state già scalpitando dentro i vostri maglioncini con le renne all’idea di passare i prossimi weekend tra bancarelle, addobbi e musichette, fermatevi a leggere e prendete nota.

Bra, viale Risorgimento. Drizzate le antenne se avete bambini al seguito, ma pure se non li avete. Sabato 14 e domenica 15 dicembre torna il Mercatino di Natale, dove fare overdose di acquisti e di allegria. Si potrà trovare di tutto, dalla valanga infinita di idee regalo, all’atmosfera magica che accenderà persino il cuore del Grinch di turno. In occasione dell’evento, sarà premiata la vetrina a tema natalizio più bella di Bra. Temete l’abbassamento delle temperature? Caldarroste con vin brûlé e via la paura (e anche il freddo)!

Associazione “Noi Come Te”. Visto che Natale, in teoria, avrebbe dei significati belli profondi, potremmo approfittarne per fare un salto alla bancarella di “Noi Come Te”, allestita in viale Risorgimento, dove, tra le altre cose, troverete prodotti fatti a mano. I fondi raccolti, ovviamente, saranno destinati ai progetti dell’associazione.

Bra, Mercato della Terra. Non è un mercatino, ma c’azzecca perfettamente con il Natale. Il Mercato della Terra di Bra è il luogo giusto dove trovare i migliori regali gourmet. Domenica 15 dicembre, dalle 8 alle 17, i numerosi espositori presenteranno le loro produzioni di assoluta eccellenza eccezionalmente in viale Risorgimento in collaborazione con i mercatini. Il Mercato della Terra sposa la filosofia di Slow Food ed è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di promuovere cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti. Che cosa potete trovare? Abbondanza di ortofrutta, confetture, succhi di frutta, formaggi, carne, salumi, olio, pane artigianale, riso, olio, zafferano, vino, nocciole, miele (oh, se li elenchiamo tutti domani mattina siamo ancora qui).

Santa Vittoria d’Alba. Il Christmas time è arrivato anche a Santa Vittoria. Domenica 8 dicembre c’è solo l’imbarazzo della scelta. Partiamo dalla festa itinerante “Natale con l’albero”, un invito a seguire gli alberi e scoprire le natività attraverso il percorso di 8 km segnalato dalla mappa che comprende questi punti: Turriglio, pilone Santa Vittoria, Torre campanaria, Piazza Marone, scalinata, piazza Bertero, fontana Genevraj, passaggio a livello, Guriot, via statale, parrocchia Santa Paola, piazza Europa, palestra (è possibile percorrere il circuito a piedi accompagnati dalle guide dell’associazione Naturaltrek di Santa Vittoria). In frazione Cinzano, alle ore 14.30, in piazza Europa va in scena lo spettacolo di danza con “Il Sole a mezzanotte” e il coro di Santa Paola, più distribuzione di cioccolata calda offerta dal “Circolo Zia Gabri”, infine consegna delle letterine a Babbo Natale e foto ricordo. In piazza Marone, a Santa Vittoria, non perdete il presepio meccanico di Guido Mollo e l’esposizione di modelli Brick e Mattoncini di Samuele Giordano, invece in piazza Bertero ci saranno il coro di Santa Vittoria e il vin brûlé offerto dal Gruppo Alpini. Ultimo ma non ultimo, dalle ore 17, è in programma il Mercatino dei produttori di Santa Vittoria che espongono le loro eccellenze in piazza Barbero, mentre la Pro Loco offrirà zabaglione con biscotti, oltre a pane e Nutella. Gnam!

Monticello d’Alba. Il mercatino di Natale a Manufatti Sant’Antonio è una garanzia ogni anno: ghirlande luminose e tante idee regalo da comprare per sé o da mettere in casa nei giorni di festa. Il mercatino dura per tutto il periodo d’Avvento e natalizio, da fine novembre a inizio gennaio, trasformando il suggestivo showroom nella scenografia perfetta per una fiaba invernale.

Savigliano. Nel weekend del 14 e 15 dicembre, sotto l’Ala Polifunzionale L. Morello di piazza del Popolo, è di scena “Incantevole Natale”. Ad accogliere i più piccoli vi saranno tante aree allestite a tema: “La casa di Babbo Natale”, in cui incontrare Babbo in persona, il “Mercatino natalizio” con oggetti di artigianato locale, decorazioni e prodotti gastronomici, il “Laboratorio degli Elfi”, per coinvolgere i bambini in attività creative e ludiche, in esterno il Ludobus accoglierà coloro che avranno voglia di giocare.

Ceresole d’Alba. Comune, Pro loco e gruppo Alpini organizzano per domenica 15 dicembre il mercatino di Natale presso il salone del Mubatt con animazione per bambini, merenda e alle ore 19 il rinfresco natalizio per lo scambio degli auguri. Durante tutto il giorno presso la Confraternita di S. Bernardino esposizione dei presepi realizzati dai bimbi e ragazzi delle scuole.

Govone. Il Magico Paese di Natale, giunto alla sua 18ª edizione, si svolgerà dal 16 novembre al 22 dicembre e abbraccerà Govone, Asti e San Damiano d’Asti, trasformando il territorio delle Langhe, Roero e Monferrato in un vero e proprio regno incantato. L’evento ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento da European Best Destinations, che lo ha incoronato come il mercatino di Natale “più romantico d’Europa” per il 2024. Non solo, il Magico Paese di Natale si è anche posizionato al settimo posto nella classifica dei mercatini natalizi più importanti d’Europa e al primo tra quelli italiani, confermando la sua crescente popolarità e il suo fascino irresistibile. A Govone, dove tutto ebbe inizio, il borgo si trasformerà in un autentico villaggio natalizio. Il Castello Reale, patrimonio UNESCO, farà da sfondo a spettacoli, animazioni e mostre che incanteranno visitatori di tutte le età. Il Parco Reale si vestirà a festa, diventando un “giardino incantato” illuminato da suggestive decorazioni natalizie. Al calar del sole, Govone si trasformerà in un luogo ancora più magico, con luminarie 3D che creeranno scenari perfetti per fotografie indimenticabili. Il Magico Paese di Natale raggiungerà il suo apice ad Asti. La città si prepara ad accogliere un mercatino natalizio senza precedenti, con ben 130 casette di legno che animeranno le vie del centro storico. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dal profumo di caldarroste, vin brûlé e cioccolata calda che si diffonderà nell’aria. Una delle attrazioni più attese sarà la ruota panoramica installata in piazza Alfieri, che offrirà una vista mozzafiato sulla città illuminata a festa. Oltre al tradizionale mercatino, ci saranno spettacoli itineranti, concerti, laboratori per bambini e degustazioni di prodotti tipici locali. Anche San Damiano d’Asti parteciperà a questa grande festa del Natale, completando così un’offerta turistica che si estende su un territorio ricco di bellezze naturali e culturali.

Sommariva del Bosco. Domenica 15 dicembre si terrà l’evento “Aspettando il Natale”. Mercatino di Natale, musica, canti e balli, il concorso “Alberi di Natale” e “Alla ricerca del Grinch”. Su prenotazione sarà possibile partecipare al pranzo in compagnia presso i locali dell’oratorio. Per prenotare tel. 3516312189. Tanto divertimento e la magia del Natale per grandi e piccini. Le chiese cantonali resteranno aperte per l’occasione nel pomeriggio.

Sanfrè. Parliamo di un altro appuntamento che merita e anche qui, idee regalo a pioggia. “Giovani in movimento” invita ai mercatini di Natale, in piazza De Zardo e Casa Della Rocca. Appuntamento sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle ore 8 alle ore 17.30 con tante bancarelle di artigianato, hobbistica e punti ristoro, che dipingeranno il paese dei più incantevoli toni natalizi. Immancabile la poltrona di Babbo Natale, dove Santa Claus, insieme ai suoi elfi, attende le letterine dei più piccoli (e pure dei grandi, perché no).

GLI ALTRI MERCATINI DI NATALE DA VISITARE

E se proprio non ne avete abbastanza di lucine, dolciumi e gente che vi pesta i piedi a ogni passo, eccovi una lista di mercatini di Natale facilmente raggiungibili.

Torino. La prima capitale d’Italia ha molto da offrire ai visitatori: regge e palazzi principeschi, musei e gallerie, monumenti ed edifici simbolo che ricordano i fasti degli antichi tempi. A Natale diventa ancora più bella, grazie a Luci d’Artista che vede installazioni di luci ed opere d’arte luminose dislocate in tutta la città fino a domenica 12 gennaio 2025. Inoltre, i principali Mercatini di Natale sono in: piazza Castello dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 con il grande Albero addobbato e tante casette di legno e prodotti tipici locali; Cortile del Maglio di Borgo Dora dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 dove troverete prima di tutto un grande presepe e poi prodotti di artigianato, presepi, composizioni floreali e opere in argilla e tanto altro ancora; piazza Solferino dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 ospita il tradizionale mercatino con bancarelle per tutti i gusti, ma soprattutto una pista di pattinaggio su ghiaccio; piazza Santa Rita dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 con prodotti regionali tipici provenienti da tutta Italia; Mercatino di Natale UGI (unione genitori italiani contro il tumore nei bambini) presso UGIDUE (corso Dante, 101 - Torino) fino al 24 dicembre, si tratta di un mercatino solidale con tante idee per lo shopping natalizio.

Stupinigi. Natale è Reale presso la Palazzina di Caccia il 7-8-14-15-21-22 dicembre dalle ore 10 alle ore 20. Il giorno 14 dicembre ci sarà la Notte bianca con apertura fino alle ore 22.30. Troverete: il Mercatino di Natale coperto e riscaldato; la Casa di babbo Natale ed il Villaggio degli Elfi, con laboratori e consegna letterina; un presepe meccanico all’interno del museo della Palazzina di Caccia; l’angolo Xsmas Street Food; un emozionante Musical natalizio.

Rivoli. Villaggio di Babbo Natale dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 con ingresso libero, laboratori ed animazione gratuiti. Il centro storico di Rivoli si trasformerà e ospiterà un vero e proprio villaggio natalizio con casette in legno, mercatini ed una pista di pattinaggio. Il programma perfetto per una bella gita fuoriporta.

