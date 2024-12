Domenica gli Europei di Cross: Roatta, Gemetto e Mazza nella spedizione azzurra

Tutto pronto ad Antalya (Turchia) per i Campionati Europei di Cross di domenica 8 dicembre. Della spedizione, come già accennato, faranno parte anchev otto atleti piemontesi, con ambizioni diverse.

STAFFETTA MISTA. Punta al podio Pietro Arese (Fiamme Gialle), fresco di premio dell’USSI Subalpina per la migliore prestazione dell’anno grazie al record italiano dei 1500 metri stabilito nella finale olimpica. Arese è l’unico superstite della formazione che al Parco La Mandria nel 2022 vinse l’oro. Gli azzurri con i due primatisti italiani dei 1500 metri in squadra (oltre ad Arese Synta Vissa) e i giovani Marta Zenoni e Sebastiano Parolini, sono pronti a dare battaglia alla Francia, campione in carica, Gran Bretagna e Spagna che si contendono con l’Italia i favori del pronostico. Da ricordare che, per i colori piemontesi, Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon) è tra le riserve.

ASSOLUTI DONNE. Elisa Palmero (Esercito) e la cuneese della DK Runners Milano Valentina Gemetto, si sono entrambe messe in mostra nei cross nazionali di selezione dell’ultimo mese, da Osimo alla Cinque Mulini a Sgonico. Entrambe poi confermano la maglia azzurra nella specialità dopo la partecipazione agli Europei di Bruxelles dello scorso anno.

U23 DONNE. Sarà al via Adele Roatta (Bracco Atletica), cuneese classe 2004; ha già preso parte agli Europei di Cross in casa, a Venaria Reale, nel 2022, nella categoria U20 e lo scorso anno agli Europei di Bruxelles nella categoria U23.

U20 DONNE. Sono all’esordio in nazionale due giovanissime: Chiara Munaretto (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), classe 2005, e Alice Rosa Brusin (Atl. Pinerolo), allieva classe 2008, la più giovane in assoluto del gruppo azzurro.

U20 UOMINI. Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) è alla sua quarta maglia azzurra in stagione ma è la prima convocazione in carriera nella corsa campestre. Quest’anno ha al proprio attivo la presenza in nazionale su tutte le tipologie di competizioni, dalla strada (Incontro Internazionale di Corsa su Strada di Oderzo), alla montagna (Campionati Europei Off Road ad Annecy), alla pista (Campionati Mondiali U20) per concludere appunto con il cross.

PROGRAMMA ORARIO (orari italiani, Turchia +2h)

9:00 - U20 donne

9:29 - U20 uomini

9:55 - Staffetta mista

10:25 - U23 donne

11:00 - U23 uomini

11:31 - Donne

12:11 - Uomini

DIRETTA TV - Gli Europei di cross di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport (streaming su RaiPlay) domenica 8 dicembre dalle 9.25.