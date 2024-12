Al Parco Safari delle Langhe i bimbi possono scrivere a Babbo Natale per aiutare gli animali

Domenica 8 dicembre il Parco Safari delle Langhe organizza un evento speciale per bambini e famiglie tutto dedicato al Natale ed alla natura.

Oltre a passeggiare tra i magnifici habitat degli animali che popolano il parco, i bambini potranno partecipare ad un’attività creativa che stimola fantasia e sensibilità. Dalle 14.00, presso il caldo Rettilario, infatti, ci sarà la possibilità di colorare disegni natalizi con protagonisti tanti simpatici animali e scrivere una letterina a Babbo Natale davvero unica: non dovranno infatti scrivere cosa desiderano ricevere per loro stessi, ma rivolgersi a Babbo Natale per esprimere desideri e pensieri speciali dedicati agli animali del parco o al parco stesso.

Un’occasione perfetta per avvicinarsi alla natura in un’atmosfera festosa e per trasmettere ai più piccoli l’importanza di prendersi cura dell’ambiente e dei suoi abitanti. Ogni biglietto sarà scontato di 1 euro.