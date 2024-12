Neive celebra i suoi talenti dello sport e accende lo spirito del Natale

Neive si appresta a vivere un Natale ricco di significati, con un momento speciale che celebra le eccellenze del borgo e i suoi cittadini. Sabato 14 dicembre, alle ore 17, presso l’Auditorium di San Giuseppe, si terrà una cerimonia organizzata dal Comune per premiare i talenti locali. L’evento prevede anche la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni, un simbolo importante per avvicinare i giovani al senso di appartenenza e responsabilità civica.

Il sindaco Paolo Piccinelli sottolinea: "Questo evento vuole essere un momento per unire la comunità e celebrare coloro che, con il loro impegno e talento, rappresentano Neive nel migliore dei modi. Riconoscere questi risultati è anche un modo per valorizzare il senso di appartenenza e di condivisione che caratterizza il nostro borgo".

Tra i premiati spiccano Muriel Di Blasi, campionessa italiana nella categoria Shape fitness, e Camilla Maria Giachino, trionfatrice nello slalom gigante Giovanissimi 2023. Riceveranno un riconoscimento anche Francesco Pola, protagonista del successo della squadra Cantina Terre del Barolo Albese nel campionato di serie A di Pallapugno, e Mattia Silvio Sabatini, campione mondiale al Pastry Chefs Challenge di Singapore, ex studente dell’Arte Bianca di Neive. Completa il quadro la Squadra Pallapugno Castiati Neivese, che si è distinta vincendo il campionato di serie B.

Le celebrazioni natalizie prenderanno il via già dal pomeriggio. Dalle 15 alle 17, il Museo della Donna Selvatica ospiterà la lettura animata “Il Complotto dei Babbi Natale”, un’attività pensata per i più piccoli e curata dalla Biblioteca. In parallelo, sarà attivo il progetto solidale “Una mela per Rudolph”: i bambini potranno consegnare una mela insieme alla loro letterina, che sarà poi simbolicamente inviata al Polo Nord.

Contemporaneamente, in Piazza Cocito, si respirerà aria di festa con LegnoGiocando, un’iniziativa per riscoprire i giochi in legno della tradizione, mentre i mercatini offriranno dolci natalizi e banchetti allestiti dall’Istituto Arte Bianca, scuole, Caritas e dalla Cooperativa Coesioni Sociali (Centro Diurno L’Ippocastano e Comunità Le Nuvole). La giornata sarà arricchita dalla musica e dall’atmosfera natalizia che trasformeranno il borgo in un luogo magico.

Domenica 15 dicembre, il Museo della Donna Selvatica tornerà protagonista con un pomeriggio dedicato a storie e giochi natalizi animati dai Fabulanti di Neive, con la presenza di Babbo Natale. La serata sarà scandita dalle note del Coro Gospel P. Voices, che si esibirà alle 21 nella Chiesa di San Giuseppe per il tradizionale concerto natalizio.

Infine, venerdì 20 dicembre, l’Auditorium di San Giuseppe ospiterà una serata cinematografica per tutta la famiglia, con la proiezione di un film natalizio organizzata in collaborazione con RdR.