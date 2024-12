Oggi a Dronero i funerali del partigiano garibaldino Giovanni Isaia

“La 104^ Brigata Garibaldi e la II Divisione G.L. partecipano al lutto dei famigliari”. Saranno celebrati questo pomeriggio, giovedì 5 dicembre, alle 16 nella chiesa parrocchiale di Dronero i funerali del partigiano garibaldino combattente Giovanni Isaia.



Originario della borgata Foglienzane di Roccabruna, aveva 99 anni ed era il più anziano iscritto alla sezione ANPI di Dronero. Di lui quel soprannome, “Verné”, con il quale era conosciuto dai compagni di lotta: membro della 104^ Brigata Garibaldi, fu testimone nel corso della guerra di alcune stragi in Valle Maira ad opera dei nazifascisti, come ad esempio il rogo di San Damiano Macra e Cartignano avvenuto il 30 luglio 1944.



Finita la guerra era diventato poliziotto, dapprima a Cuneo poi, tra le città, anche a Roma, tornando in Valle Maira meno di una decina di anni fa. Qui, tra i luoghi e le sue care montagne, aveva ritrovato amici, c’erano ricordi anche estremamente difficili, la memoria e la gratitudine.



Resterà nel cuore della figlia Daniela, dei cugini e di tutti i parenti.