Alberto, ha passato le ultime serate con Netflix e il suo fedele telecomando. Tutte le sere con decisioni difficili tipo: cosa mangio? Quale partita, di calcio, guardo in tv?? Cercava un appuntamento vero, ma niente!!!

Ludovica, è esausta. Ogni mattina, il suo telefono la saluta con il 'Ciao, come stai?' di qualcuno conosciuto su una app di incontri, che non aveva mai conosciuto realmente!!! Voleva qualcosa che non fosse il solito profilo fake, bello, intelligente, ricco, cerca compagna...

Poi, entrambi, stufi di fare la danza del 'mi piace' senza mai incontrarsi, hanno scelto “Anna & Anna”, l'agenzia per single che non ti fa perdere tempo con messaggi inutili o persone false.

Il risultato? Alberto ha trovato Ludovica, nessuna chiacchierata inutile, finalmente una serata vera...

L’Agenzia per Single Anna e Anna propone un'alternativa alle serate infinite davanti a uno schermo

Basta con le chat senza senso. Basta con il divano. È ora di fare sul serio... o almeno di provare

Chiamaci per un appuntamento senza impegno. L’agenzia Anna & Anna, è specializzata in servizi di consulenza sentimentale e ti segnala le ricerche di questa settimana, ma puoi anche chiamare direttamente al 3403848047.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Alessandro, single, 41 anni

Alessandro, 41enne, biondo, con occhi verdi e un fisico che si nota! Nel tempo libero allena una squadra di bambini (che lo fanno correre più di un ingegnere davanti a una scadenza!), ma la vera sfida che vuole affrontare è con una donna che sogni, insieme a lui, di creare una famiglia. Non cerca la 'coppa' del miglior allenatore, ma la felicità di una vita tranquilla e serena insieme. Se sei pronta a fare squadra con lui, chiama, perché potreste davvero vincere la partita della vostra vita vita! Chiama direttamente al 340 3848047

Emanuele, single, 54 anni

“Romantico in cerca di un posto speciale” Emanuele, 54enne con occhi azzurri che sembrano dire "ma quanto è bello il mare!", carattere forte e idealista, ma la natura e gli animali sono ciò che lo fanno davvero sentire in pace, informatore farmaceutico, divorziato, non ha ancora trovato una donna di cui innamorarsi veramente, ma forse proprio tu, che stai leggendo, hai un posticino speciale nell’anima per lui. Se pensi che l'amore sia il miglior progetto di vita, chiama, potreste costruire insieme qualcosa di magnifico! Chiamalo direttamente al 340 3848047!

Fabio, single, 65 anni

Fabio, dirigente, brizzolato, alto, bellissimi occhi di un caldo castano, lui è passionale, con un cuore che si scioglie al sorriso di una bella donna, ha 65 anni, ma la voglia di vivere (e ballare!) è come quella di un ventenne. Cerca una donna che sappia mettersi in gioco, che non abbia paura di amare e che non abbia mai smesso di credere che la vita, che secondo lui, senza amore, è solo una canzone stonata, se ti va ancora di ridere e ballare, chiama direttamente al 340 384804!

Annunci per Lui

Sara, single, 28 anni

Annuncio per l'uomo giusto di Sara, 28enne: “Sei un uomo che vuole costruire una famiglia e non solo una collezione di avventure? Se sei capace di apprezzare una bionda con gli occhi verdi, un fisico armonioso (non da palestra, ma da vita sana), e un cuore che batte per gli altri, possiamo partire con il piede giusto. la tua età non importa, ma un po' di serietà sì! P.S.: sono una single, autista della Croce Rossa!” Chiamala direttamente al 340 3848047

Federica, single, 40 anni

Mi chiamo Federica, 40 anni, mora e con occhi azzurri (sì, quelli che fanno 'wow' quando mi guardi). Ho detto addio alla carriera di geometra per dedicarmi a ciò che mi fa sentire viva: la natura. Produco miele, frutta, verdura e tutto ciò che fa bene. Cerco un uomo che ami la vita all'aria aperta, che non abbia paura di sporcarsi le mani (magari per piantare un albero insieme). Separato, con figli? Non è un problema. Se sei sincero, italiano e capace di apprezzare le cose semplici, cercami direttamente al 340 3848047

Angelica, single, 45 anni

Sono una donna di 45 anni, con capelli biondi naturali e un sorriso che potrebbe competere con quello di un dentista (anche se non sono una dentista, ma medico di famiglia!). La mia vita è semplice e tranquilla, ma non mi piace più vivere da sola. Cerco un uomo educato, sincero e, soprattutto, che non abbia paura di un po' d'ironia. Se pensi che l’amore duraturo sia più bello di un aperitivo, chiama. Mi chiamo Angelica e sono alla ricerca di una storia che duri una vita intera! Chiama direttamente al 340 3848047

Vittoria, single, 52 anni

Mi chiamo Vittoria, ho 52 anni e sono una cassiera con il sorriso sempre pronto. Con i miei capelli mori e gli occhi celesti, mi piace pensare che la vita sia un po' come un buon piatto cucinato con amore: semplice, ma gustosa! Quando non sono al supermercato, mi trovi a fare passeggiate in montagna o a preparare piatti per gli amici. La mia vita è bella, ma manca una cosa: un brav'uomo con cui condividerla. Non importa se sei più maturo, l'importante è che tu sia sincero, italiano e pronto per avere una compagna. Chiama direttamente al 340 3848047!

Annamaria, single, 63 anni

Ciao, sono Annamaria, piemontese, 63 anni, con occhi azzurri che parlano di serenità, e un sorriso che forse potrebbe farti dimenticare anche le giornate più storte. Mi piace ricamare, tenere la casa in ordine e curare il mio giardino, che è come un angolo di paradiso. Mio figlio è grande, sposato e ormai ha la sua vita. A me manca solo un uomo schietto e leale, che sia pronto a vivere con serenità, rispettandoci a vicenda. Se anche tu sei seriamente motivato a trovare un po' di felicità insieme chiama direttamente al 340 3848047!

