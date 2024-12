Rassegna "Spunti d'arte", a Valgrana l'aperitivo artistico con Hilma af Klint

Prosegue la rassegna “Spunti d’arte”, avviata ad ottobre in Valle Grana, con una serie di incontri a cadenza mensile, dedicati all’arte e alla cucina; l’iniziativa, alla prima edizione, ha come curatore artistico Domenico Olivero ed è organizzata dall’Associazione La Cevitou - Ecomuseo Terra del Castelmagno con il contributo della Fondazione CRC “Bando Autunno” e il patrocinio dell’Unione Montana Valle Grana, del Comune di Caraglio e del Comune di Monterosso Grana.

Come spiegano gli organizzatori: “Incontrarsi è condividere attimi di riflessioni e passioni; su questo spirito, per la stagione autunno inverno dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno si vuole proporre un percorso di aggregazione comunitaria sul tema dell’alimentazione, vista in una chiave antropologica, storica e artistica”.

Giovedì 12 dicembre, dalle ore 18, al bar Ambaradan di Valgrana, è in programma il terzo incontro con un “aperitivo artistico”, in occasione della decima edizione del Festival “Leggere le Montagne”, per conoscere lo sguardo naturalistico di Hilma af Klint, la prima artista ad esprimersi con l’astrattismo.