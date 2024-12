Il liceo Soleri Bertoni al concorso Juvenes Translatores

Il liceo linguistico e socio economico Soleri Bertoni ha nuovamente partecipato al concorso Juvenes Translatores, organizzato dalla Commissione Europea. Si tratta di un concorso annuale di traduzione che si rivolge agli allievi 17enni delle scuole secondarie superiori di tutta l'UE.

L'obiettivo è motivare e incoraggiare i giovani ad apprendere le lingue. Il giorno del concorso, a novembre di ogni anno, oltre 3.000 adolescenti sono chiamati a tradurre un testo libero su un tema d'attualità da una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'UE in un'altra. Il numero di scuole invitate a partecipare al concorso in ciascun paese è uguale al numero di seggi che il paese detiene al Parlamento europeo: in tutto per l'intera UE sono 720. Possono partecipare fino a cinque studenti per scuola. I loro sforzi sono valutati da traduttori professionisti delle istituzioni europee, cui spetta il compito di trovare la traduzione migliore per ciascun paese. I 27 studenti vincitori, uno per paese membro dell'UE, sono invitati, insieme ai rispettivi insegnanti e genitori, alla cerimonia di premiazione che si svolge a Bruxelles.

I ragazzi del liceo saluzzese (Bruno Alessia, Dossetto Chiara, Gjerovini Melisa, Nicola Pietro, Vada Rachele e Biolo Sofia) si sono messi in gioco traducendo dalle tre lingue straniere moderne che si studiano nel nostro istituto, inglese, francese e tedesco e hanno accolto la sfida molto seriamente. Indossate le magliette ricevute dal comitato organizzatore, hanno sfogliato pagine e pagine di dizionari per cercare di tradurre testi apparentemente facili, ma ricchi di espressioni e modi di dire.

"Gli studenti – dice la prof.ssa Roberta Peiretti - si dicono soddisfatti e appagati di aver accettato di misurarsi con una competenza linguistica complessa ma affascinante. Ringrazio personalmente tutti i ragazzi che hanno partecipato e coloro che, a casa o in classe, hanno provato ad cimentarsi con la traduzione di uno o più testi in preparazione al concorso, spero che abbiate tutti scoperto un mondo nuovo, spesso poco noto ma ricco di mistero e fascino".