DoctorApp è un nuovo partner del Cuneo Volley

La tua salute è importante, e prenotare in tempo celere una visita medica in alcuni casi è fondamentale. Per questo è nata DoctorApp un’app semplice e gratuita, che ti permette di prenotare le tue visite dal professionista che desideri in pochi clic. Nuovo partner del Cuneo Volley, grazie al quale puoi pianificare i controlli medici per tutta la famiglia, richiedere ricette e ottenere scontistiche in ambito benessere direttamente dal cellulare.

Domenica sarà sponsor del match contro Macerata alle ore 18.00 al palazzetto di Cuneo e metterà in palio 100 gadget, di cui 10 speciali consegnati a fine partita, mentre 90 riceveranno direttamente in app una notifica nei giorni successivi per concordare il ritiro.

Come partecipare all’estrazione? Semplice: dopo il gong, nella fase di riscaldamento, scarica DoctorApp e registrati per vincere!

« Da sempre scendiamo in campo per la salute del cittadino, ed essendo lo sport un aspetto importante per il proprio benessere, non potevamo di certo mancare! Siamo entusiasti di partecipare all’evento nella nostra cara Cuneo e ringraziamo Cuneo Volley per questa fantastica opportunità. Vi aspettiamo alla partita (saremo quelli che urlano con le magliette aziendali)!» - Alessandro Giraudo CEO DoctorApp.

DoctorApp ti fornisce un supporto completo per ogni eventuale dubbio o domanda sui loro servizi. Per qualunque problema, il loro servizio clienti è pronto ad ascoltarti e puoi contattarli direttamente dall’app. L’obiettivo della tecnologia è semplificare la tua vita. Per questo in DoctorApp lavorano costantemente per regalarti un sistema pratico e intuitivo, che ti permetta di gestire la salute di chi ami senza attese telefoniche.

In un’unica applicazione trovi tutti gli strumenti per gestire ogni aspetto della salute: visite di controllo, ricette mediche, visite specialistiche, farmacie, ottici, sconti in ambito benessere e tanto altro! Dimentica le attese telefoniche e inizia a gestire la tua salute con serenità!

