Inizia la magia del Natale a Rifreddo

Prende il via a Rifreddo la programmazione delle festività natalizie, con un ricco calendario di eventi pensati per grandi e piccini. Sabato 7 dicembre, alle 15, il salone polivalente della città ospiterà il laboratorio “Decorazioni di Natale per la Biblioteca”, dedicato ai bambini. Organizzato dalla Biblioteca Civica “Ernesta Cena”, il laboratorio offrirà ai più giovani l'opportunità di esprimere la loro creatività e realizzare decorazioni natalizie. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione all'indirizzo biblioteca.rifreddo@gmail.com o al numero 380-2569925.

Domenica 8 dicembre sarà una grande giornata di festa in piazza. A partire dalle 15,30, giochi e laboratori per bambini animeranno il centro di Rifreddo, con cioccolata calda e una merenda per tutti nel salone parrocchiale. Alle 18, il cuore del paese si illuminerà con l'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale in piazza della Vittoria. Inoltre, sarà aperta la casetta degli elfi, dove i bambini potranno imbucare la loro letterina per Babbo Natale.

L'evento è organizzato dal Comune di Rifreddo, dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini, in un clima di festa e condivisione che segnerà l'inizio delle celebrazioni natalizie.

Laboratori, giochi e luminarie: un weekend di festa per grandi e piccini

