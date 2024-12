Cuneo, è tempo di bilanci per la Compagnia del Buon Cammino

La serata di fine anno della Compagnia del Buon Cammino si terrà venerdì 13 dicembre alle 20,30 nella Sala d' Onore del Municipio di Cuneo, in via Roma 28. Sarà l' occasione per presentare il bilancio delle attività svolte e di quelle in programma per il prossimo anno.

I partecipanti al recente viaggio in Patagonia illustreranno i percorsi fatti, con fotografie e video, le tappe delle Cattedre ambulanti della salute, del Trek Cuneo Barcelonnette, il Festival Outdoor: tutte le varie altre attività verranno portate all' attenzione del pubblico presente.

Infine, si consegneranno i riconoscimenti a persone e aziende che nei percorsi della Compagnia hanno attratto l'attenzione per il ruolo che hanno svolto nella promozione economica e sociale dei relativi territori.

Tre saranno i premi consegnati:

- Protagonisti silenziosi a Renata Baralis, gestrice del negozio " La Gabelo " di Prazzo, Bartolo Bruna proprietario dell'Hotel " La Pace " di Sambuco, Gianfranco Martino dell'azienda agricola da Bessé di Frassino e Jean Louis Carena, presidente dell' Associazione "Camina " di Hyeres.

- Eccellenze del territorio alla Taverna delle Grotte di Aisone, l'Azienda dolciaria "Gat Dus " di Farigliano e la Cantina sociale di Clavesana .

Come ogni anno, anche in questa occasione sarà consegnato il premio " Locanda del Buon Cammino " attribuito alla Trattoria dello Sbaranzo di Clavesana.