L’Avis di Bra invita alla Festa degli auguri di Natale

La donazione di sangue il regalo più bello di Natale. L’Avis Bra con i gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, invita alla Festa degli auguri di Natale in programma sabato 21 dicembre presso il Centro Polifunzionale G. Arpino di Bra (Largo della Resistenza).

Il programma è bello bello. Dalle ore 14 alle ore 19 consegna del pacco di Natale (per chi lo ha prenotato). Ore 21 concerto del gruppo musicale le Yavanna. Le tre sorelle del Roero finaliste con Marco Mengoni nella trasmissione televisiva X Factor 3, tornano sulla scena più in forma che mai. Nel corso della serata consegna delle borse di studio ai giovani che hanno partecipato all’iniziativa “Donare per vincere”, presentazione del calendario Avis 2025 e premiazione dei vincitori del contest fotografico. E aggiungiamo ingresso libero.

Insomma gli ingredienti per vivere al meglio la magia del Natale non mancano a partire dalla buona azione di donare il sangue. Perché un piccolo gesto per noi è un grande aiuto per qualcun altro.