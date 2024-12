Mondovì, alla Casa delle Associazioni l’evento finale del progetto CU.BE.

Un innovativo percorso formativo incentrato sul tema del welfare culturale e del modello bio-psico-sociale ideato da SCT Centre, Teatro Popolare Europeo e dal Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte, volto ad accrescere il protagonismo delle nuove generazioni attraverso l’attività culturale-artistica. Questo, in breve, l’ambizioso obiettivo del progetto “CU.BE. - Cultura e Benessere, Cultura è Benessere” promosso dalla Città di Mondovì con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in seno al bando “Il Giardino delle Idee” e con la collaborazione del Consorzio per i Servizi Socio assistenziali del Monregalese, dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1, dell’Istituto Comprensivo Mondovì 2, del Liceo Statale “Vasco-Beccaria-Govone”, dell’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli”, del Teatro Popolare Europeo ETS, dell’associazione “L’astrolabio”, dell’ASD Sporting Club, del Panathlon Club Mondovì, dell’ASD Shuren-Dojo, della Cooperativa Animazione Valdocco, dell’associazione “L’Albero del Macramè”, del Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese, del C.P.I.A. 2 e della Cooperativa Sociale Franco Centro.

Una platea eterogenea per una progettualità ad ampio respiro che vivrà il suo epilogo il prossimo 13 dicembre con un evento finale bipartito: dapprima alcuni incontri laboratoriali presso i locali di Cucine Colte dedicati ai giovani dai 12 ai 18 anni (come da target di progetto) con lo studio Groove Eater, Efrem Lamesta e Alessandro Barbero (a partire dalle ore 15.00); a seguire, invece, dalle ore 18.00 circa presso la Casa delle Associazioni, l’incontro aperto al pubblico “Obiettivo Benessere” animato da Marlen Pizzo (Radio M2O) a cui farà seguito un aperitivo conviviale con l’accompagnamento musicale di dj Judici. Un momento di ascolto e di confronto condiviso, insomma, pensato per evidenziare l’importanza della cultura e del protagonismo giovanile nel processo di rafforzamento creativo della società del domani.