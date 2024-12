Tarantasca, i bambini della primaria realizzano ghirlande natalizie per le attività locali

La scuola primaria di Tarantasca ha ideato una splendida iniziativa natalizia per la comunità.

Insieme alle insegnanti, i ragazzi hanno realizzato delle ghirlande natalizie, poi donate ai negozi e agli esercizi commerciali del paese per augurare loro buone feste.

Questo gesto è stato accolto con grande entusiasmo e apprezzamento, portando un tocco di calore e allegria alle attività locali.

L’Amministrazione Comunale esprime profonda ammirazione e riconoscenza per l’impegno dei bambini e delle insegnanti, sottolineando come queste iniziative contribuiscano a rendere il paese più accogliente e unito nel periodo natalizio. Un esempio di come la creatività e la collaborazione possano abbellire non solo gli spazi, ma anche i cuori di chi vive la comunità.