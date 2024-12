A Bra l'ultimo consiglio provinciale 2024 delle ACLI cuneesi

Si è svolto ieri, 9 dicembre, presso i locali della A.S.D Bra Bocciofila-Circolo U.S. Acli, l’ultimo consiglio provinciale 2024 delle Acli Cuneesi, occasione per un incontro con i dipendenti e i collaboratori dell’associazione, che recentemente ha visto entrare nel Consiglio Nazionale due componenti, Antonella Simondi presidente del circolo di Castelletto di Busca e Piergiorgio Previotto segretario provinciale e rappresentante in presidenza regionale.

La riunione, coordinata dal presidente provinciale Elio Lingua e dai vicepresidenti Maria Angela Tallone e Paolo Giordano ha permesso il confronto fra le attività nelle varie sedi Acli sul territorio della “Granda” e la presentazione di vari “cantieri di lavoro”, nonché l’approvazione dei dati 2024 e le specifiche sul tesseramento 2025.

La serata è proseguita con la toccante testimonianza di Silvia Errico, presidente del circolo fossanese “La favola di Marco 1q41.12 ONLUS”, molto attivo nell’impegno per promuovere eventi, raccolte fondi, iniziative a supporto di attività riabilitative, ricerca, solidarietà, ausili per persone con disabilità, per lo sport e per i più piccoli.

In seguito, con la presenza del curatore, prof. Emanuele Forzinetti, si è presentato il libro “Le Acli nel braidese 1945-2024” sulla storia dell’associazione nella città della Zizzola, a cui hanno partecipato il sindaco Gianni Fogliato, il vicesindaco Biagio Conterno, l’assessora Lucilla Ciravegna e numerosi cittadini.

Protagonisti anche i coniugi Marilena Tibaldi e Raimondo Testa che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, e raccontato, le loro esperienze: quella quarantennale, di volontaria come addetta sociale della signora Marilena e quella altrettanto volontaria di consigliere provinciale del signor Raimondo.

La serata si è conclusa con lo scambio di auguri e la consegna di un presente a dipendenti e collaboratori.