A Grinzane Cavour un Natale magico tra solidarietà, letterine, elfi e vetrine scintillanti

A Grinzane Cavour il Natale si respira in ogni angolo, grazie a una serie di iniziative pensate per rendere speciale questo periodo dell’anno. L’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere l’intera comunità, dai più piccoli agli anziani, con attività che uniscono creatività, spirito di solidarietà e il desiderio di valorizzare il paese.

I bambini sono chiamati a scatenare la loro fantasia con il concorso "Disegna l’elfo di Babbo Natale". La sfida è semplice: creare il proprio elfo su un foglio A4 e consegnarlo al Comune entro il 20 dicembre. I disegni migliori, scelti da una giuria, saranno premiati e tutti verranno esposti per il periodo natalizio. Un’occasione per colorare le feste con il tocco unico della creatività infantile.

In biblioteca, invece, prende vita un altro momento magico. I piccoli cittadini possono scrivere la loro letterina per Babbo Natale con l’aiuto delle volontarie. Ma non è tutto: Rudolf, la famosa renna, aspetta un regalo speciale! Ogni bambino potrà portarle una mela, simbolo di affetto per le sue instancabili corse tra le stelle. Le letterine saranno poi spedite direttamente al Polo Nord, per far arrivare a destinazione ogni desiderio. Gli orari di apertura saranno: lunedì 18 - 19.30, mercoledì 15-18, sabato 9.30 - 12.

Il Natale a Grinzane Cavour non dimentica però la sua anima comunitaria. L’iniziativa “Addobbiamo il Natale 2024” invita i commercianti a decorare le loro vetrine, trasformando il paese in un luogo festoso e accogliente. Una commissione premierà le creazioni più belle e tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio come ringraziamento. “Speriamo che questa iniziativa porti calore e attrattività, rendendo Grinzane un punto di riferimento per chi cerca spirito natalizio e qualità, sottolinea l’amministrazione.

Un gesto di cuore sarà infine dedicato agli anziani del paese. La mattina di sabato 14 dicembre, i volontari della Protezione Civile e i rappresentanti comunali faranno visita agli anziani, consegnando personalmente un pensiero e gli auguri di buone feste. Un momento semplice ma intenso, che celebra i legami e il senso di appartenenza alla comunità.