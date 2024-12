Dovete recarvi nel Regno Unito? Dal 2 aprile 2025 è necessario munirsi dell' Electronic Travel Authorisation

A partire dal 2 aprile 2025, i cittadini monegaschi che desiderano recarsi nel Regno Unito per viaggi d'affari, di turismo e per transiti aeroportuari dovranno obbligatoriamente munirsi di un'Electronic Travel Authorisation (ETA).

Che cos'è l'ETA?

L'ETA è un documento digitale che autorizza l'ingresso nel Regno Unito per i viaggiatori esenti da visto. Questo sistema si applica a tutti coloro che non necessitano di un visto per recarsi nel Regno Unito per soggiorni brevi, ad eccezione in particolare dei cittadini britannici o irlandesi. L'ETA sarà richiesta per i viaggi d'affari, di turismo e per i transiti aeroportuali. Il viaggiatore deve ottenere l'autorizzazione prima di imbarcarsi sul volo, treno o altro mezzo di trasporto per il Regno Unito.

Quando entrerà in vigore l'ETA?

Gli europei idonei (di cui fa parte Monaco) avranno la possibilità di richiedere il loro ETA a partire dal 5 marzo 2025. Sarà obbligatorio per i viaggiatori monegaschi avere un'ETA per recarsi nel Regno Unito a partire dal 2 aprile 2025.

Chi è coinvolto?

L'ETA si applicherà a tutti i cittadini dei paesi esenti da visto per soggiorni di meno di 6 mesi, compresi quelli dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e di altri paesi ammissibili. Così, sarà obbligatorio per i cittadini monegaschi avere un ETA. Ciò include neonati e bambini; i genitori possono presentare una richiesta a nome dei loro figli minorenni. Le persone che hanno già un visto o permesso di soggiorno per il Regno Unito o che devono richiedere un visto come parte del loro soggiorno (viaggio di più di 6 mesi, visto di lavoro, visto di studente, ecc.) non hanno bisogno di richiedere l'ETA.

Come ottenere un ETA?

Le richieste di ETA saranno effettuate online tramite un portale dedicato (https://apply-for-an

eta.homeoffice.gov.uk/how-to-apply) o un'applicazione mobile (https://apps.apple.com/us/app/uketa/id6444912481 e https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho3). Le informazioni richieste includeranno dati personali e informazioni sul passaporto. La maggior parte delle richieste saranno evase rapidamente, ma è consigliabile inviare la richiesta almeno qualche giorno prima del viaggio.

Costo e validità

L'ETA costa £10 per domanda e sarà valido per due anni. Dopo il rilascio di un nuovo passaporto, si dovrà richiedere un nuovo ETA.