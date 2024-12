"Imprenditori edili dell'anno", Sergio Degioanni e Claudio Giordano premiati da Ance Cuneo

A Sergio Degioanni (Alpi Costruzioni S.r.l. di Vinadio) e Claudio Giordano (Giordano Costruzioni S.r.l. di Mondovì) il premio “Imprenditore Edile dell’Anno”, consegnato ufficialmente nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre, durante la Cena degli Auguri di Natale organizzata dall’Ance Cuneo. Dinnanzi a una platea di oltre 40 aziende rappresentate da 80 imprenditori, una qualificata rappresentanza dei vertici e della struttura di Confindustria Cuneo e delle Istituzioni, rappresentate rispettivamente dal direttore generale Giuliana Cirio e dal vicesindaco della Città di Cuneo, Luca Serale, il presidente Gabriele Gazzano ha consegnato il riconoscimento ai colleghi imprenditori “per l’importante e longeva carriera imprenditoriale e associativa nel settore delle costruzioni in provincia di Cuneo”.

«La tradizionale premiazione dedicata agli imprenditori edili di successo – ha spiegato Gabriele Gazzano, presidente Ance Cuneo – rende merito a quanti con il loro operato hanno saputo dare lustro al settore delle costruzioni. L’occasione conviviale natalizia è un momento molto sentito da chi fa parte di Ance Cuneo. Il premio testimonia i valori del lavoro, dell’etica, della cultura d’impresa e del passaggio generazionale. Anche quest’anno, lo abbiamo riservato a due persone straordinarie che, con la loro storia personale ed aziendale e gli ambiziosi traguardi che hanno raggiunto, ben rappresentano un modello nel panorama delle nostre associate, pur diverse nella tipologia di impresa, specializzata nel mondo immobiliare la prima, nelle opere pubbliche e stradali la seconda». La serata, accompagnata dall’intrattenimento di Filippo “Pippo” Bessone e Luca Occelli con lo spettacolo musicale “Nui dui”, è stato anche utile per fare un bilancio dell’anno che sta per chiudersi: «Abbiamo vissuto un periodo - conclude Gazzano – ricco di opportunità da cogliere, a partire dal bonus del 110% ai cantieri aperti grazie ai Fondi del Pnrr. Una crescita importante cui farà seguito una probabile fase di assestamento che le imprese dovranno prepararsi ad accogliere costruendo un cammino rivolto alla sostenibilità».

Breve biografia degli imprenditori edili premiati:

Sergio Degioanni, classe 1948, a soli vent’anni ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, seguendo le orme del padre Giuseppe, impresario che ha lasciato, con opere significative, un’impronta indelebile nella valle Stura. Dopo aver conseguito il diploma di Geometra, Sergio non ebbe dubbi sulla strada da intraprendere. Dopo trent’anni di attività, nel 1998, fondò insieme ai figli Nicola ed Elisa l’Alpi Costruzioni Srl. In tutti questi anni, Sergio ha dato vita a progetti straordinari nel campo immobiliare. Grazie al suo impegno, oltre 100 famiglie della valle hanno trovato un’occupazione, un’opportunità e un futuro. Un impatto tangibile, che testimonia quanto la sua dedizione abbia arricchito la comunità in cui vive. Oggi, a 76 anni, Sergio continua a seguire con entusiasmo i progetti dell’azienda portati avanti dai figli, offrendo consigli preziosi e sostenendo con la sua esperienza ogni scelta importante.

Claudio Giordano, monregalese classe 1955, dopo il diploma da geometra conseguito nel 1974 all’istituto Baruffi di Mondovì inizia la sua carriera lavorativa alla Silte S.p.A., impresa di impegnata nel settore dei movimenti terra e dei lavori stradali, come geometra di cantiere. Negli anni ricopre ruoli dirigenziali sino alla carica di amministratore delegato e socio di minoranza dell’impresa. Dopo la nascita dei figli Edoardo e Ludovico, Claudio sente il bisogno di nuove esperienze professionali: nel 2002 fonda l’impresa Giordano Costruzioni S.r.l. che opera nel settore degli appalti pubblici per le infrastrutture stradali, edilizia civile e movimenti terra. Da oltre vent’anni l’impresa ha sede a Mondovì e contribuisce a realizzare opere pubbliche principalmente nelle province di Cuneo e Savona.