Riaperto il colle della Maddalena: rimane il divieto solo ai mezzi sopra le 19 tonnellate

Dal tardo pomeriggio di ieri è riaperto al transito, anche in territorio francese, il Colle della Maddalena.

Il divieto permane per i veicoli di massa superiore alle 19 tonnellate in entrambe le direzioni di marcia a tempo indeterminato a causa delle condizioni meteo avverse.

Il divieto è valido nel tratto compreso tra Argentera (Km 53+330) e il confine di Stato (Km 59+708) e sulla RD900, prosecuzione in territorio francese della SS 21, come stabilito in accordo con il Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence.

Si ricorda che sulla SS 21 vige l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali come previsto dall’Ordinanza n. 622/2023.