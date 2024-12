Gli studenti del Soleri-Bertoni di Saluzzo ricordano la caduta del muro di Berlino

In occasione dei 35 anni dalla caduta del muro di Berlino, venerdì 6 dicembre 2024 si é tenuta una conferenza per gli studenti del liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo.

Oltre alla conferenza, sono state proposte altre iniziative come la premiazione di foto e disegni degli alunni dell’istituto.

L’incontro, tenutosi nell’aula magna dell’istituto, é stato organizzato dai professori di lingua tedesca Teresa Baldo, Laura Tallone, Simone Bergalla e Kathrin Möhler.Quest’ultima, lettrice di lingua tedesca nell’istituto, originaria di Freiberg in Germania, ha portato la sua testimonianza attiva sulla vita nella Germania ai tempi del muro. La professoressa Möhler ha esposto ai ragazzi la quotidianità durante la divisione della Germania soffermandosi sulle attività di controllo che lo stato esercitava sui cittadini, in particolare verso gli sportivi alla quale venivano somministrate sostanze dopanti, come accadde ai giochi Estivi di Città del Messico del 1968. Un altro aspetto che ha scosso gli alunni é stato il plico di fogli di un dossier di spionaggio che la Stasi teneva di ogni cittadino tedesco.

Möhler ha coinvolto gli studenti con le sue narrazioni di una vita ormai passata, ma che resta vivida e tagliente nell’animo di chi l’ha vissuta.

Durante la conferenza é stata proposta anche la visione del film premio Oscar nel 2007 “Le vite degli altri” che illustrava con dovizia di particolari ciò che la professoressa Möhler aveva raccontato agli studenti parlando di sé. L’incontro si é concluso con la premiazione delle foto del muro fatte dagli studenti del quinto anno che hanno preso parte al viaggio d’istruzione a Berlino nell’ottobre 2024 e dai disegni realizzati per l’iniziativa “Raccontare attraverso le immagini i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino” realizzati dagli allievi del Soleri-Bertoni.