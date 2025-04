Al via il 97° Corso di formazione per 100 agenti di Polizia Locale neo-assunti dagli enti locali del Piemonte

Ha preso il via oggi, presso la Scuola di Polizia Locale “Roberto Bussi” di Torino, il 97° Corso Regionale di Formazione per gli agenti di Polizia Locale neo-assunti, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino, dell’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale della Città di Torino Marco Porcedda e del comandante della Polizia locale di Torino Roberto Mangiardi.

100 agenti coinvolti, suddivisi in quattro classi, dei quali 56 provenienti dalla Città di Torino e 44 da altri enti locali del Piemonte.

Il corso, della durata di 360 ore, si svolge secondo il nuovo Piano Formativo approvato il 18 ottobre 2024, e sarà diretto da Enrica Baretta, responsabile della Scuola "Roberto Bussi". Si tratta di un percorso teorico-pratico, ritenuto tra i più innovativi a livello nazionale. Tra le materie trattate figurano il Codice della Strada, il Codice Penale, l’Infortunistica stradale, la normativa sul Commercio, la Sicurezza Operativa, le tecniche di Segnalazioni manuali e il metodo di prossimità, che punta a rafforzare la relazione tra l’agente di polizia locale e la comunità di riferimento.

“L’obiettivo è fornire agli agenti tutte le competenze necessarie per affrontare con serietà e preparazione il loro ruolo sul territorio. La formazione è la prima forma di sicurezza. Solo un’azione congiunta tra Regione e Comuni può garantire una Polizia Locale davvero efficace, vicina ai cittadini, pronta e moderna – ha dichiarato l’assessore regionale Enrico Bussalino –. Questo corso è anche un’occasione per rafforzare lo spirito di corpo e la cultura del servizio pubblico”.

“È una giornata importante – ha sottolineato l’assessore della Città di Torino, Marco Porcedda – in cui salutiamo i nuovi agenti che iniziano la formazione che li porterà a prendere servizio in città e nei Comuni di tutto il Piemonte. Lo faranno nella nostra scuola di Polizia Locale, un elemento di cui siamo particolarmente orgogliosi e rispetto al quale vogliamo ringraziare la Regione Piemonte e l’assessore Bussalino per il sostegno dato alla formazione di queste donne e di questi uomini. Il loro arrivo al termine di questo percorso ci consentirà di continuare e rafforzare il lavoro di presidio del territorio e di presenza di prossimità già in campo nella città di Torino”.

Gli agenti partecipanti provengono dai Comuni di Beinasco (TO), Basaluzzo (AL), Borgaro Torinese (TO), Borgo d’Ale (VC), Bruino (TO), Casale Monferrato (AL), Caselle Torinese (TO), Casteldelfino (CN), Castellamonte (TO), Castelletto Stura (CN), Ciriè (TO), Druento (TO), Entracque (CN), Mondovì (CN), None (TO), Novi Ligure (AL), Pinerolo (TO), Rivoli (TO), Rossana (CN), Settimo Torinese (TO), Verolengo (TO), Villanova Monferrato (AL), Vinovo (TO), Caravino (TO), Chivasso (TO), e dalle Unioni Montane Alta Langa (CN), Val Borbera e Spinti (AL), Mombarone (BI).

Il percorso formativo si concluderà il 7 luglio 2025, mentre la cerimonia finale è prevista per l’8 luglio.