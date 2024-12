Treni: nuovi disagi sulla linea Torino-Cuneo

Mattinata di passione per i pendolari che viaggiano sul convoglio Trenitalia numero 3.215, partito dalle 7.20 di questa mattina (martedì 10 dicembre) dalla stazione torinese di Porta Nuova e atteso a Cuneo alle ore 8.36. Il convoglio, che tuttora non risulta giunto a destinazione (attualmente l'arrivo viene previsto per le ore 9.31) si è dovuto prima fermare a Cavallermaggiore, per consentire un intervento di soccorso. Dopodiché lo stesso si è dovuto fermare nuovamente a Savigliano per un problema tecnico. L'ultimo rilevamento del convoglio è delle ore 9.11 nel tratto che attraversa la frazione Maddalene di Fossano.