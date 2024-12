Nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a Borgo, l'Assemblada Occitana Valadas: "Ottima decisione, presidio che dovrebbe esserci in tutte le valli"

Egregio direttore,

Noi de l'Assemblada Occitana Valadas ci congratuliamo per la decisione di aprire un distaccamento dei vigili del fuoco nell'ex caserma dell'esercito di Borgo San Dalmazzo.

Siamo fermamente convinti che i servizi di emergenza vadano decentrati il più possibile (come già avviene per la croce rossa e per i carabinieri).

Riteniamo che piccoli distaccamenti del corpo dei vigili del fuoco dovrebbero essere presenti in tutte le valli occitane e non solo nelle grandi città o al massimo nei fondi valle.

I vigili del fuoco sono un corpo fondamentale per il soccorso e la prevenzione in ogni luogo.

Concedere la possibilità di aver la presenza di piccoli distaccamenti nei territori potrebbe rappresentare un'importante fonte di prevenzione.

Vediamo inoltre questo passo come un primo passaggio verso un decentramento territoriale.

Molto spesso tra i fondi valle e le alti valli occorrono molti chilometri, per lo più in strade montane, che necessitano di tempo, tempo talvolta fondamentale per tamponare un emergenza.

Chiediamo alle autorità competenti di valutare e successivamente di implementare, ove possibile, queste nostre proposte.

C'è ne faremo portavoce presso le sedi competenti.

Assemblada occitana valades