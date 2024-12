A Martiniana Po storia e arte del Presepe nel Settecento e Ottocento

Domani, giovedì 12 dicembre alle 21, l’associazione culturale Giovanni “Netu” Borgna di Martiniana Po presenta un appuntamento in cui sarà illustrata la: “Storia e arte del presepe nel Settecento e Ottocento – Dalla nascita dei primi esempi di presepe al culto dello stesso e al collezionismo”.

La serata si svolgerà nei locali dell’associazione, situati in via Marconi, 8, ed è parte di un ciclo di incontri riservati ai soci. Si potrà sottoscrivere la tessera la sera stessa.

A tenere la conferenza sarà il dottor Piero Rabbia, figura di spicco nel panorama culturale, stimato professionista, cultore d’arte e appassionato mecenate.

Classe 1950, Rabbia ha dedicato gran parte della sua vita a quella che definisce una vera e propria “ossessione” per i presepi, costruendoli, collezionandoli e studiandoli con una passione che va ben oltre il semplice interesse. La sua collezione privata, che include statuine pregevoli e un presepe napoletano di rara bellezza, rappresenta un patrimonio artistico unico.

Durante l’evento, sarà possibile tesserarsi o rinnovare la tessera associativa per l’anno sociale 2024-2025.

Grazie al sostegno degli sponsor, il costo della tessera è stato fissato a soli 16 euro, garantendo l’accesso a tutte le iniziative culturali dell’associazione nel corso dell’anno.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 345-4534564.

L’iniziativa rappresenta un momento unico per riscoprire la tradizione del presepe, non solo come espressione di devozione religiosa, ma anche come forma d’arte e simbolo di collezionismo raffinato. La conferenza offrirà uno sguardo approfondito sulle origini e sull’evoluzione di questa tradizione tra il Settecento e l’Ottocento, epoche di grande fermento artistico e culturale.

Concerto Natalizio sabato 21 dicembre

Per festeggiare il Natale, l’associazione Giovanni “Netu” Borgna invita tutti i cittadini a un altro appuntamento imperdibile: sabato 21 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di Martiniana Po, si terrà il concerto “A Gospel Christmas”.

L’ingresso al concerto è libero e non richiede prenotazione.