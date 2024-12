Rassegna CONsonanTE: a Saluzzo il concerto finale degli allievi del Maestro Donato Renzetti

Domenica 22 dicembre alle ore 17 nuovo appuntamento con la rassegna CONsonanTE della Scuola APM presso il Pala CRS di Saluzzo.

L'Orchestra CONsonanTE sarà diretta dagli allievi neo diplomati al corso di direzione d'orchestra con il Maestro Donato Renzetti.

I giovani maestri Aimassi Edoardo, David Joana, Lo Russo Emmanuele, Micheletti Pietro e Orlandi Lorenzo hanno iniziato tre anni fa il loro percorso con il Maestro Renzetti. Questo ultimo incontro formativo di dicembre vedrà impegnati gli allievi nell'esame finale e il concerto del 22 chiuderà l'esperienza formativa a Saluzzo.

I neo direttori dirigeranno il pianista Andrea Scapola e l'Orchestra CONsonanTE nel Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di S.Rachmaninoff e nella Sinfonia n.8 in Sol Maggiore di A.Dvorak.

Andrea Scapola si è recentemente laureato al Conservatorio di Torino con il massimo dei voti e la lode in violino nel mese di ottobre 2023 sotto la guida del Maestro Piergiorgio Rosso. Ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di 5 anni con l'aiuto della mamma pianista. Sta proseguendo il suo percorso di studio del pianoforte al Conservatorio di Torino con i Maestri Claudio Voghera e Massimiliano Genot. Ha inoltre partecipato in qualità di pianista a diversi concerti come solista e in formazioni da camera.

Nel mese di febbraio 2025 ripartirà la nuova edizione del corso di direzione d'orchestra con un nuovo appellativo, la Donato Renzetti Conducting Academy, e con importanti novità che arricchiranno l'offerta artistico-didattica e che contribuiranno a dare un respiro internazionale al progetto.

L'ingresso al concerto è libero su prenotazione (Scuola APM, tel. 0175 47031- <mailto: href="mailto:apm@scuolaapm.it">apm@scuolaapm.it> apm@scuolaapm.it).</mailto:>

La stagione CONsonanTE 2024/25 è sostenuta da Carbon Team, Studio GrossoQuaglia, Ambiente Servizi, Selghis, Multitel Pagliero e Sedamyl.L'evento è realizzato in collaborazione con Obiettivo Orchestra, FilarmonicaTRT, Città di Saluzzo e Terres Monviso.