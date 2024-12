I diamanti artificiali supereranno quelli naturali nelle vendite nel 2024

Da quando sono stati introdotti sul mercato circa un decennio fa, i diamanti artificiali hanno conquistato una fetta significativa del settore. Paul Zimnisky, analista del settore, ha recentemente dichiarato all’agenzia AFP che le pietre coltivate in laboratorio hanno rappresentato il 18,5% delle vendite di diamanti nel 2023 e supereranno il 20% quest'anno. Non c’è da stupirsi, dato che oggi gli scienziati riescono a "coltivare" un diamante in appena 150 minuti—più veloce del tempo necessario per guardare Oppenheimer.

Negli Stati Uniti, si prevede che i d iamanti artificiali supereranno quelli naturali in termini di unità vendute all'inizio del 2024. Tuttavia, il loro valore è crollato: secondo l’analista Edahn Golan, il prezzo per carato è diminuito di quasi il 90% nei cinque anni fino al 2023.

Cosa sono i diamanti artificiali?

I diamanti naturali si formano nella crosta terrestre, mentre quelli artificiali o sintetici vengono "coltivati in ambienti di laboratorio altamente controllati", spiega il gioielliere Brilliant Earth. Questi diamanti vengono creati "utilizzando processi tecnologici avanzati che replicano le condizioni in cui i diamanti si formano naturalmente nel mantello terrestre". Sebbene realizzati in laboratorio, i diamanti sintetici "sono composti da atomi di carbonio disposti nella tipica struttura cristallina del diamante", rendendoli visivamente quasi indistinguibili dai diamanti naturali. La Federal Trade Commission (FTC) ha persino aggiornato le sue linee guida, specificando che il termine "diamante" può riferirsi sia a quelli naturali che a quelli sintetici.

I diamanti artificiali nascono da "minuscoli semi di carbonio di diamanti preesistenti", aggiunge Brilliant Earth. Gli scienziati utilizzano "pressione e calore estremi o un processo speciale noto come deposizione chimica da vapore (CVD) per imitare il metodo di formazione naturale del diamante". Questi processi, che richiedono dalle sei alle dieci settimane, formano infine un diamante grezzo che può essere tagliato per diventare una gemma.

Il metodo basato su pressione e calore prevede la compressione del carbonio "sotto pressioni superiori a 870.000 libbre per pollice quadrato" ad alte temperature, mentre il processo CVD utilizza "una piccola camera a vuoto riempita con gas contenenti idrogeno e carbonio riscaldati".

Diamanti naturali e artificiali: è un confronto equo?

Paragonare diamanti coltivati in laboratorio e diamanti naturali è un esercizio complicato. Da un punto di vista tecnico, è difficile immaginare che il prezzo dei diamanti artificiali non continui a scendere. Non c’è limite all’offerta e, con le economie di scala e i progressi tecnologici, i costi di produzione sono destinati a diminuire ulteriormente.

Ma i diamanti artificiali perderanno popolarità? Questa è una domanda più complessa. I diamanti hanno assunto un valore simbolico unico, specialmente nei fidanzamenti, grazie a decenni di marketing straordinario da parte di aziende come De Beers.

Se dovessi fare una previsione, direi che i diamanti artificiali avranno un grande successo nel mercato degli anelli di fidanzamento dal prezzo inferiore ai 1.000 euro. Come accade per le gemme sintetiche, chi investe una somma consistente preferirà quasi sempre un diamante naturale. Tuttavia, per chi deve scegliere tra un diamante di bassa qualità da un rivenditore economico e un diamante coltivato in laboratorio, quest’ultimo potrebbe risultare una scelta più attraente.

Secondo gli esperti di Madestones, che lavorano con consumatori e rivenditori in tutto il mondo, confronti come quello tra diamanti naturali e artificiali sono improduttivi e inutili. Ritengono che si tratti di prodotti differenti, ognuno con il proprio pubblico di riferimento, e che difficilmente i consumatori di un tipo passeranno all'altro.

Uno sguardo al futuro dell’industria dei diamanti artificiali

I marketer sono sempre alla ricerca di certezze sul futuro per ottimizzare le risorse finanziarie e applicare strategie di riposizionamento tempestive. Tuttavia, l’industria dei diamanti artificiali è notoriamente imprevedibile. In passato, novità inaspettate hanno reso obsolete tutte le previsioni precedenti.

Ecco un dato sorprendente da considerare: mentre i diamanti naturali si formano in milioni di anni sotto immense pressioni e temperature nel mantello terrestre, i diamanti artificiali replicano questo processo in laboratorio, impiegando settimane o mesi. Tuttavia, un gruppo di scienziati ha recentemente annunciato su Nature di aver trovato un metodo per creare diamanti artificiali in poche ore utilizzando metalli liquidi e gas, persino a temperature più basse. Questo metodo potrebbe rivoluzionare l’industria dei diamanti artificiali? Rodney Ruoff, professore dell’Ulsan National Institute of Science & Technology e leader del progetto, ha scritto in un’email a Fortune: "Solo il tempo dirà se sarà possibile applicarlo su larga scala e a costi sostenibili."