Formula 1, chi sono i piloti più pagati? Primo Verstappen, fuori dal podio Leclerc

(Adnkronos) - Per una stagione che si chiude, ce n'è sempre un'altra alle porte. La Formula 1 ha detto addio al 2024 incoronando Max Verstappen con il titolo Piloti e la McLaren, che all'ultimo Gp ad Abu Dhabi ha battuto la Ferrari, con quello Costruttori. Ma quanto hanno guadagnato i piloti della griglia in questo 2024? La rivista Forbes ha stilato la classifica dei più pagati della stagione.

L'elenco della rivista riporta soltanto lo stipendio e i bonus relativi ai risultati sportivi, escludendo quindi altri accordi di sponsorizzazione, e lascia diverse indicazioni interessanti. In primis che non sempre i risultati raggiunti in una stagione vanno di pari passo ai soldi guadagnati. E poi rileva la costante crescita economica del circus, mai così ricco. Sommando gli ingaggi dei dieci piloti più pagati si arriva a circa 317 milioni di dollari, una crescita del 23% rispetto ai 258 milioni del 2023. Questo è dovuto proprio alla crescente popolarità della Formula 1, che si traduce in un aumento dei ricavi, che nel 2023 si attestavano sui 3,2 miliardi di dollari, il 25% in più dell'anno precedente, e in montepremi sempre più alti per i team della griglia.

Il budget cap introdotto negli ultimi anni mira a limitare le spese delle scuderie nella progettazione della macchina e non include i piloti, che da parte loro hanno ottenuto un innalzamento del minimo salariale. L'ingaggio dei piloti salirà ulteriormente nei prossimi anni, ma intanto, in questa stagione, il più pagato rimane Max Verstappen. Il campione del Mondo olandese può contare su uno stipendio di 60 milioni di dollari, con la Red Bull che ha previsto per lui anche un bonus di 15 milioni. Secondo Lewis Hamilton, che anche nel suo ultimo anno in Mercedes, prima di volare in Ferrari, ha ricevuto ben 55 milioni di dollari più un bonus di due milioni. Sul podio Lando Norris, fresco di secondo posto nel Mondiale Piloti e trascinatore della McLaren in quello Costruttori, con 12 milioni di ingaggio e 23 di bonus.

Ai piedi del podio Fernando Alonso, che può contare su un ricco accordo con l'Aston Martin, pari a 24 milioni di stipendio e 3.5 di dollari. Al quinto posto c'è il primo ferrarista, Charles Leclerc, con 15 milioni di dollari e 12 di bonus, seguito dall'altro pilota Mercedes, George Russell, con 15 milioni e 8 di bonus. Settimo posto per Oscar Piastri (5 milioni e 17 di bonus), ottavo Sergio Perez (12 milioni più ulteriori 7,5) e 'soltanto' nono Carlos Sainz, che nel suo ultimo anno in Ferrari ha ricevuto 10 milioni e 9 di bonus. Chiude questa speciale classifica, in decima posizione, l'Alpine di Pierre Gasly, che ha ricevuto 10 milioni di dollari e 2 di bonus.