Come personalizzare il proprio approccio alle scommesse in Aviator

I giocatori principianti credono che l'esperienza di gioco sia uguale per tutti. Questo non è vero. Il modo in cui si tratta la slot Aviator e si piazzano le puntate della Aviator slot determina in modo critico le emozioni e i potenziali risultati. Dovreste imparare ad adattare le vostre esigenze di gioco alle strategie che utilizzate. Scoprite come trovare uno stile personale per divertirvi e vincere ad Aviator.

Comprendere i meccanismi di base di Aviator

Le caratteristiche di base delle Aviator scommesse non offrono Aviator trucchi o bonus:

Il genere crash;

La gamma di scommesse da 10 centesimi a 100 USD;

Nessun free spin o altri bonus interni;

Nessun modo per prevedere il risultato imminente (il gioco ha un certificato RNG).

L'unico modo per guadagnare con Aviator è applicare strategie e sequenze di scommesse estese.

Stabilire obiettivi personali per le scommesse

Il modo in cui piazzare una Aviator bet dipende direttamente dal vostro obiettivo:

Se siete venuti qui per rilassarvi, non sviluppate alcuna strategia e spendete semplicemente entro il budget stabilito.

I giocatori che vogliono aumentare il loro budget iniziale dovrebbero giocare con una strategia di doppia puntata per assicurarsi di coprire tutti i possibili rischi.

I giocatori che possono permettersi di rischiare e vogliono provare emozioni forti possono puntare un massimo di 100 USD, o raddoppiare la puntata ogni volta che perdono/vincono.

I principianti che scoprono le opportunità dovrebbero giocare in modalità demo.

Coloro che vogliono sperimentare strategie più estese e guadagnare denaro, dovrebbero ricorrere alla funzione di scommessa doppia. E se non siete interessati a una comprensione approfondita di Aviator, utilizzate la funzione di scommessa automatica.

Adattare le strategie in Aviator e gestire il proprio budget

Come per altre slot e giochi d'azzardo, Aviator online è casuale e non garantisce alcuna vincita. Pertanto, gestite il vostro budget e le vostre emozioni:

giocate solo se siete pronti a perdere denaro per sempre;

spendete il più possibile senza intaccare il vostro budget;

non inseguite le perdite, perché eravate pronti a perdere il denaro.

I casinò online offrono limitazioni alle perdite e ai depositi per evitare decisioni impulsive.

Adattare le scommesse al livello di rischio accettabile

Per la maggior parte dei giocatori, la scelta dei trucchi Aviator dipende direttamente dal budget. Se non potete spendere più di 50-100 euro a sessione, evitate la strategia della doppia puntata, quando i giocatori raddoppiano la puntata ogni volta che perdono. Inoltre, non provate le sequenze algebriche. Utilizzate invece l'approccio della stessa puntata o aumentate leggermente la somma.

Creare un piano di gioco individuale in Aviator

Il modo migliore per utilizzare i trucchi Aviator è sviluppare in anticipo una Aviator strategia:

Decidere quanto si può spendere oggi.

Analizzare il proprio stato d'animo e stabilire se si preferiscono le scommesse ad alto rischio o quelle sicure.

Determinare il proprio livello di concentrazione.

Sulla base di queste informazioni, determinare lo stile di gioco più appropriato per questa sessione di gioco. Se vi sentite stressati e ansiosi, evitate assolutamente di giocare oggi.