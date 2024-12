Esplode WEPE, la nuova ICO a 13 milioni di dollari in finanziamenti

La nuova ICO Wall Street Pepe, che utilizza come facilmente intuibile dal nome la mascotte Pepe the Frog, ha raggiunto un altro traguardo in pochissimo tempo, rivelandosi un progetto estremamente atteso dagli investitori. Con oltre 13 milioni di dollari raccolti finora, si dimostra un successo notevole, che potrebbe addiritura competere con Pepe Unchained (PEPU) che durante tutta la sua corsa ha totalizzato oltre 70 milioni di dollari.

La transazione più recente su Etherscan parla chiaro: più di 260.000 dollari d’acquisto in WEPE. E sulla pagina social X si festeggia già, con meme a tema che coinvolgono la community in crescita che conta più di 10.000 follower.

Le prospettive di WEPE

Pepe Unchained ha avuto grande seguito perché è riuscito a presentarsi non solo come un progetto dedicato alla rana più popolare del mondo meme, ma anche perché offre soluzioni di utilità e scalabilità ed è questo il concetto fondamentale che molti investitori cercano non solo nelle criptovalute più classiche ma ormai anche nel settore dei token “joke”.

Wall Street Pepe, quindi, ben lungi dall’essere un semplice meme, ha al suo arco svariate frecce. Partendo dalla narrativa è facile evidenziare quale sia il concetto alla base di questa ICO. Pepe è rappresentato come un broker di Wall Street, tuttavia la sua posizione è molto critica nei confronti di chi realizza guadagni partendo da una posizione privilegiata. Facendo riferimento quindi a whale e insider che, grazie a capitali e informazioni di prima mano, possono effettuare operazioni in grado di orientare il mercato a loro profitto.

Per contrastare il fenomeno e dare la possibilità a tutti di competere nel settore finanziario, Wall Street Pepe è deciso a creare un gruppo di trader che, pur avendo capitali contenuti, possono unirsi e creare un movimento dalla forza sorprendente. Creando un gruppo VIP, al cui interno si condividono informazioni di alto profilo e alpha calls per gli investimenti migliori, si può giocare ad armi pari contro le whale: un approccio che sta già mietendo consensi.

Ma non finisce qui, poiché ci sono anche ricompense che consentono alla community di guadagnare premi su base settimanale tramite una partecipazione attiva alle competizioni di trading. WEPE può davvero rivelarsi un’oasi per gli investitori che vogliono avere successo nel mondo della finanza e delle criptovalute.

Per ottenere questi vantaggi, gli utenti devono possedere naturalmente il token WEPE, acquistabile in questo momento in presale al prezzo favorevole di 0,0003634$. Come in ogni presale, il costo aumenterà progressivamente e potrebbe vedere un apprezzamento al momento del listing sugli exchange. Momento in cui, chi ha investito previamente, potrà totalizzare dei guadagni. Tuttavia WEPE non è solo un token speculativo ma il possederlo permette di entrare in un club VIP che ottiene le migliori informazioni per il trading.

Acquistare WEPE è semplice: dovete innanzitutto possedere un wallet compatibile con questa prevendita. Tra quelli supportati ci sono Best Wallet, Wallet Connect, MetaMask, Coinbase wallet. Dopodiché, basterà effettuare la transazione usando carta di credito o criptovalute e il gioco è fatto. Al termine della prevendita sarà possibile richiedere i propri token e questi saranno allocati sul wallet indicato.

Un altro vantaggio di WEPE è la possibilità di usare il protocollo di staking. Bloccandoli subito dopo l’acquisto si ha un APY superiore al 60%, quindi un buon modo per ottenere ritorni annuali passivi senza il minimo sforzo.

Wall Street Pepe si configura anche come un progetto sicuro grazie all’audit realizzato da Coinsult, visionabile sul sito ufficiale. Ciò, chiaramente, non garantisce il successo futuro del progetto, ma offre la possibilità di investire più serenamente senza il timore di incappare in smart contract non verificati.

