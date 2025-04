L’Arch. Fabrizio Rocchia riconfermato nel comitato delegati Inarcassa per il quinquennio 2025-2030

Si sono concluse il 28 marzo u.s., nella seconda tornata elettorale, le elezioni per il rinnovo dei Delegati Inarcassa, l’Ente di Assistenza e Previdenza degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti o aggregati in Studi Associati, Società di Ingegneria, Società tra Professionisti o Società di Professionisti.

Gli Architetti della Provincia di Cuneo si sono espressi con 362 voti pari a circa il 40% degli aventi diritto al voto e che con 246 preferenze hanno rinnovato la fiducia all’Arch. Fabrizio Rocchia, attualmente Presidente dell’Ordine - che concluderà il proprio mandato il prossimo 20 maggio - e già Delegato Inarcassa per il quinquennio 2020-2025 in cui dal 2022 ha ricoperto anche il ruolo di membro del Comitato di Coordinamento del CND.

Quali sono le sue impressioni all’esito delle elezioni?

Ne approfitto per ringraziare chi ha creduto nella mia candidatura e mi ha sostenuto rinnovando la fiducia per il nuovo mandato, ma un grazie vorrei farlo anche a chi, indipendentemente dal voto espresso, ha permesso di raggiungere il quorum per la Provincia di Cuneo già al primo turno con i 362 voti; questa è stata una bella dimostrazione di partecipazione attiva del nostro Territorio ad un appuntamento così importante.

Assistenza, Adeguatezza e Sostenibilità sono fondamentali nella gestione di Inarcassa perché rappresentano i pilastri su cui - da un lato - si fondano i servizi offerti agli Associati durante il periodo lavorativo, mentre - dall’altro - si cercano di garantire le prestazioni pensionistiche più adeguate rispetto al montante contributivo versato; il tutto finalizzato a preservare il patrimonio che dovrà garantire tutte le prestazioni pensionistiche, attuali e future. I 362 voti degli Architetti della Provincia di Cuneo sono una dimostrazione dell’interesse in una materia così importante e delicata come la previdenza.

Cosa si aspetta dopo questa riconferma?

A fine aprile ci sarà un ultimo Comitato Nazionale dei Delegati che chiude il mandato 2020-2025; nel mese di luglio si avvierà il nuovo quinquennio con le elezioni del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, degli altri Organi interni - Collegio dei Revisori e Comitato di Coordinamento - che governano Inarcassa.

Come avvenuto nel precedente mandato, mi metto a disposizione di tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo affinché trovino un punto di riferimento sul Territorio che possa dar loro assistenza e consulenze in caso di necessità.

Per quanto riguarda il mio impegno nel CND, proseguirò con impegno e dedizione a lavorare nell'interesse di tutte/i le/i Colleghe/i della Provincia di Cuneo affinché ogni richiesta abbia risposte rapide e concrete, e ogni erogazione pensionistica tenga sempre conto dell’adeguatezza della prestazione nonché della dignità dell’Associato.

Parlando di dignità degli Associati, la Fondazione Inarcassa dovrà proseguire il lavoro già avviato con i Ministeri e il Governo al fine di salvaguardare gli Associati che chiedono di svolgere la Professione con la garanzia di un compenso equo, non solo nel caso di affidamento da parte di grandi committenti (Pubbliche Amministrazioni, Banche, etc.), ma anche negli incarichi svolti per committenti privati.

Per eventuali confronti, chiarimenti o suggerimenti sui temi inerenti InarCASSA: Cell. 335 6110431 – e.mail f.rocchia@studioarchigeo.com.