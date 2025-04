Lezioni di educazione finanziaria: a marzo Banca di Cherasco ha incontrato oltre 400 studenti

Tre incontri serali, a marzo, con le Università della terza età nelle province di Cuneo e Torino (a Villafranca Piemonte, Moretta, Cavour) per ragionare di pianificazione successoria e investimenti sostenibili, finanza comportamentale e polizze assicurative, ma anche ruolo e responsabilità di un Istituto di Credito Cooperativo e le sue differenze con una “banca ordinaria”.

Tre serate in cui Banca di Cherasco ha incontrato oltre 160 “studenti senior” partendo dal presupposto che l'educazione finanziaria è importante perché aiuta a gestire meglio patrimoni e finanze, oltre a prendere decisioni consapevoli sul denaro.

L’obiettivo è contribuire al benessere economico: personale e della società.

Spiega Giovanni Claudio Olivero, Presidente di Banca di Cherasco: “L’articolo 2 del nostro Statuto prevede la promozione della cooperazione oltre all’educazione al risparmio e alla previdenza. A tutte le Unitre che collaborano con noi proponiamo incontri aperti a tutti di tipo divulgativo, con argomenti diversi ogni volta: sono momenti di confronto importanti per le comunità. Raccontare il nostro lavoro ci ha permesso di riscontrare un forte interesse, la voglia di approfondire temi che riguardano tutti noi, tutti i giorni: l’educazione finanziaria è una priorità anche per le generazioni più mature e permette di capire come è cambiata la società nell’ultimo periodo, dalla previdenza alle crescenti esigenze di salute”.

Gli incontri con le Unitre sono stati condotti da Tiziano Farina e Martino Fenoglio (che per Banca di Cherasco si occupano rispettivamente di Ufficio Assicurazioni e Servizi di investimento): hanno fornito alcuni strumenti concreti e spunti di riflessione per una gestione più consapevole delle risorse economiche, passando dal bilancio familiare al valore del risparmio. Incontri che hanno favorito lo scambio di idee e le domande, in un dialogo aperto, alla presenza anche degli addetti delle filiali di Banca di Cherasco nei paesi coinvolti e di Mauro Grosso, figura di riferimento in ambito commerciale per l’Istituto di Credito cooperativo.

Le ultime settimane hanno visto anche altri appuntamenti legati all’educazione finanziaria: una serie di incontri pomeridiani di due ore ai Licei di Bra (che si concluderanno nelle prossime settimane) con ragazzi dal primo al quinto anno, oltre alla serata di esordio di “Talenti latenti” ospitata a Roreto nell’Auditorium della Banca (si tratta di un articolato progetto di welfare di comunità promosso dall’Asl Cn2).

Ancora: ieri pomeriggio, martedì 1 aprile, nella sede dell’ex Mater Amabilis dell’Università di Cuneo si è svolta una lezione di Educazione finanziaria con oltre 80 studenti delle Superiori del capoluogo e universitari della sede di Cuneo, organizzato dal Dipartimento di Management. Sono intervenuti il Presidente Olivero e il Vice Direttore Generale Vicario della Banca, Lorenzo Crida, insieme alla coordinatrice del Dipartimento Elisa Truant (che è componente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Cherasco con una delega specifica alle tematiche Esg e alla sostenibilità) e ai rappresentanti di Comune di Cuneo (l’assessore Cristina Clerico) e Camera di Commercio.

Conclude il Presidente Olivero: “Informazioni pratiche e spunti di riflessione sono utili per tutti i cittadini, di ogni fascia di età: dagli studenti delle Superiori a quelli delle Università della terza età. La conoscenza del mondo bancario e la consapevolezza della differenza del sistema di credito cooperativo e delle sue dinamiche servono alla formazione individuale e permettono di prendere scelte responsabili con i propri risparmi”.