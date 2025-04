Al via l’airdrop di Vultisig, mentre Best Wallet Token supera 11.5 milioni di dollari con la presale

Il settore blockchain continua a evolversi con l’introduzione di soluzioni sempre più sofisticate per la gestione degli asset digitali. Infatti, diverse iniziative emergenti come Vultisig stanno attirando un'attenzione significativa grazie alle loro recenti attività.

In particolare, Vultisig è una piattaforma avanzata per la custodia di criptovalute e viene monitorato dagli esperti in quanto ha annunciato il lancio ufficiale della sua campagna airdrop prevista per il 4 aprile (poi spostata al 16), consolidando il proprio impegno verso un’infrastruttura decentralizzata e sicura.

Intanto, tra le nuove crypto in presale, anche Best Wallet Token ha registrato un notevole successo nella sua fase di presale, superando la soglia degli 11,5 milioni di dollari, segno evidente di un forte interesse da parte degli investitori.

Vultisig e l’iniziativa dell’airdrop

Vultisig può essere considerato come un'evoluzione importante nell’ambito della sicurezza e della gestione delle criptovalute.

Infatti, la piattaforma si distingue per il suo approccio innovativo basato su tecnologie avanzate come il Threshold Signature Scheme (TSS) e il Multi-Party Computation (MPC), che garantiscono un livello di sicurezza istituzionale senza compromettere l’usabilità.

In generale, il wallet Vultisig consente la gestione multi-chain degli asset digitali, supportando oltre 30 reti blockchain e offrendo una soluzione completamente auto-custodial, senza la necessità di hardware specializzato.

Inoltre, un aspetto chiave di questa innovazione è l’eliminazione delle tradizionali seed phrase, sostituite da "Vault Shares", frammenti crittografici distribuiti su più dispositivi, riducendo così il rischio di compromissione delle chiavi private.

L’introduzione della campagna airdrop del 16 aprile segna un momento cruciale per il progetto, con l’obiettivo di incentivare l’adozione e premiare gli utenti che desiderano esplorare questa nuova infrastruttura.

Infatti, gli utenti selezionati potranno ricevere token Vultisig direttamente nei wallet, favorendo un accesso immediato alle funzionalità avanzate della piattaforma.

Inoltre, l’ecosistema Vultisig comprende anche un marketplace open-source dedicato agli sviluppatori, i quali possono creare e distribuire plugin e agenti AI per automatizzare strategie di gestione delle risorse digitali.

In generale, gli agenti AI sono suddivisi in due categorie principali: agenti di rischio, che verificano le transazioni e mitigano i pericoli potenziali, e agenti d’azione, che eseguono operazioni finanziarie in autonomia.

Questa suddivisione assicura un equilibrio tra automazione e sicurezza, rendendo Vultisig una piattaforma all’avanguardia nell’ambito della custodia decentralizzata.

Best Wallet Token: una delle migliori alternative in presale

Nel contesto delle soluzioni più convenienti per la custodia dei token sta emergendo una nuova opportunità di investimento, ossia l’asset nativo di Best Wallet, un portafoglio digitale non-custodial all’avanguardia. Infatti, la prevendita del token BEST sta alimentando l’entusiasmo della community grazie ad una raccolta fondi che ha superato $11 milioni.

In particolare, il token BEST offre agli investitori iniziali un rendimento annuo percentuale (APY) competitivo grazie allo staking, una strategia progettata per incentivare la partecipazione e garantire la stabilità a lungo termine.

Inoltre, la tokenomics del progetto prevede che il 30% della fornitura totale venga destinato alle ricompense di staking, mentre un ulteriore 20% è riservato allo sviluppo della piattaforma e all’implementazione di misure di sicurezza avanzate.

Gli utenti che detengono BEST possono beneficiare di una serie di vantaggi esclusivi, tra cui commissioni di transazione ridotte e un’esperienza di trading ottimizzata. Inoltre, il token consente di partecipare attivamente alle decisioni strategiche che plasmeranno il futuro dell’ecosistema, favorendo una governance decentralizzata.

Per questo motivo, il progetto del token BEST ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore, tra cui diversi influencer e youtuber famosi che hanno parlato delle potenzialità di questa iniziativa.

In generale, la piattaforma Best Wallet si distingue per il suo approccio innovativo, offrendo una soluzione Web3 completa che mira a superare le limitazioni dei wallet tradizionali come MetaMask e Trust Wallet. Questa caratteristica, unita alla crescente domanda di strumenti finanziari più sicuri e performanti, rende Best Wallet una scelta sempre più interessante per trader e investitori.

Così come Vultisig, anche in questo caso Best Wallet garantisce un supporto multi-chain, che consente di interconnettere blockchain di rilievo come Bitcoin, Ethereum e Solana in modo rapido e intuitivo.

Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono gestire più asset digitali senza dover ricorrere a diversi portafogli o a exchange centralizzati, riducendo i rischi associati alla custodia di fondi.

In aggiunta, il nuovo DEX nativo, denominato Best DEX, rappresenta un ulteriore punto di forza: la sua elevata efficienza e convenienza lo rendono un’alternativa competitiva agli exchange decentralizzati tradizionali.

Oltre agli strumenti di trading avanzati, Best Wallet introduce la sezione Upcoming Tokens, che permette di accedere alle prevendite di nuove criptovalute con elevato potenziale, garantendo un processo sicuro e verificato.

Infine, l’imminente lancio della Best Card arricchirà ulteriormente l’ecosistema, offrendo cashback e vantaggi esclusivi grazie a partnership strategiche con il settore iGaming.

Quindi, con una prevendita destinata a concludersi nel 2025, BEST è attualmente acquistabile al prezzo di 0,024575 dollari, con un aumento progressivo previsto fino alla fase finale dell’ICO.

In generale, le previsioni degli esperti indicano un potenziale di crescita significativo, alimentato da caratteristiche innovative e da una comunità attiva. Una condizione che rende BEST una delle opportunità più interessanti nel panorama crypto attuale.

