I cronometristi cuneesi...si danno alle bocce

Era un sabato di quelli in cui la neve non è ancora sufficiente per fare le gare, l’atletica va in vacanza come pure il ciclismo e per i rally si aspetta l’anno nuovo.

Allora per rimanere in qualche modo attaccati alle competizioni, i cronometristi cuneesi hanno deciso di darsi alle bocce.

Trenta partecipanti per un totale di 10 terne create dalla sorte e differenti ad ogni partita, che hanno bocciato e puntato per tre ore al fine di portarsi a casa l’ambito trofeo detenuto da Margherita Della Ferrera, che lo scorso anno aveva sbaragliato la concorrenza.

Inoltre, prima degli incontri alla Pétanque si è svolta una gara chiamata “avvicinati al pallino” in cui i concorrenti con una sola boccia a disposizione si sfidavano nell’avvicinarsi il più possibile a un pallino posto a 8 metri di distanza dal giudice arbitro, con gare ad eliminazione diretta.

Si aggiudicava questa gara il “puntatore” Matteo Bonfitto, già vincitore del trofeo due anni fa, che con un pizzico di fortuna riusciva a sopravanzare Alberto Roggiery e Massimo Rattalino.

Roggiery si prendeva però la rivincita nella gara alla Pétanque che prevedeva cinque incontri per ogni partecipante.

La gara andava avanti in uno stato di estremo equilibrio con i concorrenti rinchiusi in pochi punti, fino alla terza tornata, quando la terna Moletta, Milesi e Roggiery Alberto trovava il Jolly, andando a vincere un incontro per 13-1 e si staccava nettamente dagli altri.

Ma quando tutto sembrava ormai consolidato, proprio nell’ultimo incontro un’altra terna otteneva lo stesso risultato.

Barreca, Clemente e Bondar si avvicinavano ai tre “fuggitivi”, con Barreca che riusciva ad ottenere lo stesso punteggio finale di Moletta (54 punti), ma rimaneva al quarto posto a causa di un secondo risultato inferiore a quello dell’altra concorrente.

Tra Giacomo Milesi e Alberto Roggiery, infine, la spuntava quest’ultimo per un solo punto (57 a 56), e si portava a casa per la prima volta l’agognato trofeo.