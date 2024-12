Annuncio di selezione per Piloti di droni nel settore “Agricoltura di Precisione”

Stiamo cercando piloti di droni qualificati per collaborare in progetti di agricoltura di precisione. I candidati selezionati avranno l'opportunità di utilizzare le tecnologie più avanzate per ottimizzare i processi agricoli, monitorare le colture e migliorare la resa dei terreni in modo sostenibile.

Requisiti non vincolanti

Licenza e certificazioni valide per operare droni in ambito agricolo.

Esperienza pregressa in operazioni di (mappatura del suolo, monitoraggio delle colture, rilevamento di stress idrico e nutrizionale).

Esperienza pregressa in operazioni di (trattamenti in campo).

Conoscenza dei software di mappatura e analisi dei dati.

Abilità nel lavorare in team e flessibilità per adattarsi a orari variabili.

Responsabilità

Pianificazione e svolgimento delle operazioni di volo secondo i piani stabiliti.

Rilevamento e acquisizione di dati geospaziali per l’analisi delle colture.

Manutenzione di base dei droni e attrezzature connesse.

Collaborazione con agronomi e tecnici per interpretare i dati raccolti e proporre soluzioni di gestione mirata.

Offriamo

Contratto a progetto con possibilità di rinnovo.

Formazione continua su tecnologie e metodologie di agricoltura di precisione.

Opportunità di crescita professionale in un settore innovativo.