Alba: rinnovato l’accordo sulla concessione di un immobile comunale per la sede del Centro collaudi

Venerdì 13 dicembre nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba è stato firmato l’accordo per il rinnovo della concessione in uso gratuito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Alba ubicato in Piazzale Robaldo/Strada Riondello 1, per la sede del “Centro collaudi e revisione autoveicoli”.

La concessione è stata prorogata per altri sei anni, dal 2024 al 2030. Il complesso è costituito dalla pensilina in ferro della superficie di circa 735 metri quadri, buche per il collocamento dei rulli di frenata, degli apparecchi di controllo e del ponte a bilico per il peso ed il fabbricato per gli uffici con annessi servizi igienici.

Secondo l’accordo, il Comune mantiene la piena disponibilità del piazzale adiacente con utilizzo sabato, domenica e festivi ed in occasione di grandi eventi come la Fiera internazionale del Tartufo, mentre il Centro collaudi può utilizzarlo dal lunedì al venerdì come area di sosta per i veicoli in attesa di collaudo.

Al Centro Collaudi competono le spese ordinarie e di gestione, mentre le spese di manutenzione straordinaria spettano al Comune.

L’accordo è stato firmato per il Comune di Alba dal segretario generale e dirigente della Ripartizione Servizi Legali Massimo Nardi e da Stefania Bosio per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest – Motorizzazione Civile di Torino – Sezione Coordinata di Cuneo.

Dichiara il sindaco Alberto Gatto: «Con molto piacere rinnoviamo questo accordo per la concessione in uso gratuito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del complesso immobiliare comunale di piazzale Robaldo. Questa concessione consente di avere ad Alba un “Centro collaudi e revisione autoveicoli”, facilmente raggiungibile dalle numerose imprese di questa zona, per la revisione dei propri automezzi. Si evitano così lunghi spostamenti in altre sedi del Piemonte per il controllo degli autoveicoli che comporterebbero dispendio di tempo e costi. In questi anni c’è stato un rapporto proficuo con il Ministero e quindi rinnoviamo la concessione dando un servizio di fondamentale importanza per il territorio di Langhe e Roero».

Alla conferenza stampa è intervenuta anche Stefania Bosio della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest Motorizzazione Civile di Torino Sezione Coordinata di Cuneo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha dichiarato di essere orgogliosa di questo accordo che consente di dare un servizio importante su questo territorio. Servizio possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale.

«Alba - dichiara l’albese Claudio Piazza delegato nazionale e presidente regionale del settore Gpl metano per autotrazione della Confartigianato – è l’unica città di provincia in Italia ad avere il distaccamento della Motorizzazione Civile. Tutti i distaccamenti sono nei capoluoghi di provincia. Come associazione di categoria siamo orgogliosi di avere qui un servizio pubblico del Ministero dei Trasporti».