Cavallermaggiore, “Ritirate quella delibera, stravolge la toponomastica del territorio”

Il geometra Lorenzo Tosco, ex vicesindaco di Cavallermaggiore ed ex consigliere provinciale ci ha inviato questa richiesta che ha inoltrato nei giorni scorsi all’amministrazione comunale nella quale richiede a sindaco e giunta di ritirare una delibera che, a suo avviso, stravolge la toponomastica delle frazioni, cancellando un importante pezzo di storia locale.

Questo il testo della richiesta:

A seguito della riunione che si è tenuta nei giorni scorsi presso la Sala Consiliare del Comune con la presente, a nome mio personale e a nome e per conto della maggior parte dei presenti, esaminata la documentazione fornita dagli uffici comunali, vista la convocazione in data 29 novembre 2024 consegnata dai vigili urbani ai residenti nelle località sparse del territorio comunale, considerato che fino a ieri nessuno era stato informato della volontà di stravolgere la toponomastica delle cascine, e che la proposta da illustrare nel corso della riunione e delle prossime programmate,non è più un’idea e neanche un progetto ma è ormai una cosa deliberata dalla Giunta Comunale che non è neanche passata al vaglio del Consiglio Comunale……

Anche se l’intitolazione delle strade dei nuclei di Frazione Foresto e Madonna del Pilone è sicuramente una azione giusta e corretta attesa da anni e pertanto meritevole di approvazione ma solo per i nuclei frazionali dove era in effetti difficile localizzare le abitazioni. Delle case sparse non si è mai parlato… è stato tutto delegato alla Ditta TECHNICAL DESIGN Srl di Cuneo che ha svolto il suo asettico lavoro facendo sopralluoghi senza che nessuno, dico nessun componente della amministrazione comunale e della commissione preposta si ponesse nessun tipo di problema…

In effetti per le case sparse il problema non esisteva in quanto era sufficiente verificare quali Cascine/Località non erano segnalate nel Geoportale e nelle piattaforme utilizzate a livello di localizzazione telematica e procedere con l’inserimento. Posizionare delle paline indicatrici e stop. La maggior parte delle Cascine (Località) sono già riconosciute a livello di Agenzia delle Entrate e tutti gli accatastamenti fatti negli ultimi anni a seguito del DL 201/2011 riportano correttamente questi fabbricati che hanno attualmente l’indirizzo corretto (riconosciuto dagli uffici comunali, dall’A.d.E. - Catasto Fabbricati e dalla maggior parte degli uffici pubblici).

Con la delibera della Giunta Comunale in un baleno vengono cancellate le Località Rivaira, Generala, Camparaudo, Bertauda, Fontanile, Monte di Pietà, Craveri, Vivalda, San Grato, Spessa Sottano e Spessa Soprano, Salerie (dove sorgeva il vecchio cimitero di Cavallermaggiore), Pasco (chiesa del Pasco) quest’ultima sarà poi confusa con Pasco Grosso e Pasco di Pradonio) e ancora molte altre. Per quale motivo? Le giustificazioni che mi sono state date sono del tutto imprecise e non corrispondenti alla normativa, il Codice della Strada non c’entra nulla. Nei Comuni limitrofi hanno mantenuto tutte le Località sparse originarie ed hanno solo fatto quanto esposto in precedenza.

Con la presente chiedo pertanto, anche a nome dei concittadini presenti alla riunione, che venga immediatamente revocata e in seguito riconsiderata e corretta la delibera della Giunta Comunalen.ro 173 in data 14 novembre2024(che prima dell’incontro con la cittadinanza è stata dichiarata immediatamente esecutiva). Tale delibera che stravolge completamente la toponomastica del territorio comunalee pare essere anche illegittima in quanto, trattandosi della cancellazione delle cascine già presenti nei vecchi catasti storici comunali deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Confidando in un positivo riscontro alla presente, nell’attesa porgo cordiali saluti

Lorenzo Tosco

ex Vicesindaco di Cavallermaggiore