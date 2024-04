Più di 400 interventi della Polizia, in un anno, tra piazza Boves e il quadrilatero della stazione

Festa della Polizia di Stato, nella giornata di oggi 11 aprile. #esserci sempre il motto che racconta una storia lunga 172 anni.

A Cuneo le celebrazioni hanno preso il via presso il monumento dei Caduti, all’interno della Questura, con la deposizione di una corona da parte del Questore Carmine Rocco Grassi, alla presenza del Prefetto Fabrizia Triolo, della Sezione provinciale A.N.P.S e dei dirigenti degli Uffici della Polizia di Stato della provincia, in ricordo di tutti i poliziotti che hanno perso la vita nell’esercizio del dovere.

Il momento pubblico con la cerimonia al teatro Toselli, alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose della provincia. Tantissimi sindaci con la fascia in platea, consiglieri regionali, l'assessore alla Sanità Icardi.

Anche un momento di bilanci, a chiudere un anno, quello calcolato da aprile dello scorso anno, che ha visto la Polizia della provincia di Cuneo aumentare decisamente la presenza e gli interventi sul territorio.

Numeri in crescita in ogni ambito, sia nel capoluogo che nel resto della Granda. "Difficile da pattugliare, soprattutto per le dimensioni", ha evidenziato il Questore Grassi nel suo discorso.

Sono state 106 mila le persone controllate; 34 mila le vetture. Ben 2.900 i servidi di pattugliamento del territorio e 25 mila le persone identificate. Tanti servizi di ordcine pubblico, 250 nell'intera provincia, in particolare le iniziative di protesta degli agricoltori hanno richiesto un gran dispiegamento di forze.

Settantattotto gli arresti, oltre 550 denunce e 62 i chili di droga sequestrati.

35 mila i passaporti rilasciati e 16.500 i permessi di soggiorno.

Per quanto riguarda il capoluogo, il Questore ha evidenziato i numerosi interventi in piazza Boves e nel quadrilatero della stazione, così come nei parchi cittadini, spesso luoghi di spaccio. Sono stati 447, in queste aree, gli interventi che hanno visto impegnati gli agenti, allertati per la presenza di persone in stato di alterazione psicofisica.

Numeri che da soli non raccontano dello sforzo e dell'impegno per la sicurezza di Cuneo e della sua vastissima provincia. Ma che evidenziano come questi siano stati massimi, con dati in importante incremento rispetto all'anno precedente.

La cerimonia si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti al personale della Polizia di Stato distintosi per merito di servizio in operazioni di Polizia Giudiziaria o di Soccorso Pubblico. Di particolare rilievo il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile al dr. Daniele Manganaro, vicario del Questore, per il quale gli applausi sono stati tantissimi.

Elenco del personale premiato

1.MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE AL VICARIO DEL QUESTORE DOTT. DANIELE MANGANARO

“INTERVENIVA CON STRAORDINARIA DETERMINAZIONE A TUTELA DEL PRESIDENTE DEL “PARCO DEI NEBRODI”, CUI FUNGEVA DA SCORTA UNITAMENTE AD ALTRI COLLEGHI, REAGENDO CON GRANDE TEMPESTIVITÀ AD UN AGGUATO TESO DA MALAVITOSI LEGATI A CONTESTI CRIMINALI MAFIOSI. NONOSTANTE VENISSE FATTO BERSAGLIO DI COLPI DI ARMA DASPARO, RISPONDEVA PRONTAMENTE APRENDO IL FUOCO, RIUSCENDO A PORRE IN SALVO IL PRESIDENTE DEL PARCO E A FAR DESISTERE I MALVIVENTI DAL LORO INTENTO CRIMINALE, COSTRINGENDOLI ALLA FUGA. MIRABILE ESEMPIO DI CORAGGIO, ALTRUISMO E VIRTÙ CIVICHE.” SAN FRATELLO (ME), 18 MAGGIO 2016

2.PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO ALL’ASSISTENTE CENCI MATTEO

“EVIDENZIANDO ECCEZIONALI CAPACITÀ PROFESSIONALI E STRAORDINARIA DETERMINAZIONE OPERATIVA, SI DISTINGUEVA IN UN INTERVENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CONL’ARRESTO DI UN CITTADINO SENEGALESE, PLURIPREGIUDICATO, PER TENTATO OMICIDIO, LESIONI, RESISTENZA E VIOLENZA A PUBBLICO UFFICIALE; NELLA CIRCOSTANZA, INCURANTE DEL PERICOLO, AFFRONTAVA IL SOGGETTO CHE, ARMATO DI UNA MANNAIA MANUFATTA, LO AGGREDIVA CON VIOLENZA INAUDITA PROCURANDOGLI GRAVI LESIONI. CHIARO ESEMPIO DI CORAGGIO E ALTO SENSO DEL DOVERE” TORINO, 21 APRILE 2019

3.ENCOMIO SOLENNE AL SOVRINTENDENTE ORTU PAOLO

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI E NON COMUNE DETERMINAZIONE OPERATIVA, ESPLETAVA UN INTERVENTO DI SOCCORSO PUBBLICO CHE CONSENTIVA DI SALVARE LA VITA AD UN UOMO CHE AVEVA POSTO IN ESSERE UN GESTO ANTICONSERVATIVO MEDIANTE IMPICCAGIONE.” CUNEO, 5 MAGGIO 2021.

4.ENCOMIO SOLENNE ALL’AGENTE BROGNA FRANCESCO

“EVIDENZIANDO SPICCATE CAPACITÀ PROFESSIONALI, NON COMUNE DETERMINAZIONE OPERATIVA E SPIRITO DI INIZIATIVA, SI DISTINGUEVA IN UN INTERVENTO DI SOCCORSO PUBBLICO CHE CONSENTIVA DI SALVARE LA VITA AD UNA DONNA CHE AVEVA POSTO IN ESSERE UN GESTO ANTICONSERVATIVO.” VERCELLI, 30 GENNAIO 2019

5.ENCOMIO SOLENNE AL VICE SOVRINTENDENTE GIRODENGO MASSIMO, AL SOVRINTENDENTE SIMON LUCIO, ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE GIACCARDI MAURO, ALL’ASSISTENTE CAPO GIOSTRA ALBERTO E ALL’AGENTE SCELTO MARRO FABRIZIO

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI E NON COMUNE INTUITO INVESTIGATIVO, ESPLETAVANO UN’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI CINQUE ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE E QUATTRO PROVVEDIMENTI DI OBBLIGO DI DIMORA NEI CONFRONTI DI NOVE PERSONE, APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ NOMADE SINTI, AFFILIATI AD UN’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DEDITA ALLA COMMISSIONE DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO.” CUNEO, 20 OTTOBRE 2020

6.ENCOMIO SOLENNE ALL’ISPETTORE BONOFIGLIO CARLO ED ENCOMIO ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE BERTELLO IVAN E ALL’AGENTE SCELTO GALLO TIZIANO

“EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI E OPERATIVE, ESPLETAVANO UN’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UNDICI MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTI SOGGETTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DI FURTO AGGRAVATO, RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED ALTRI REATI, ED UNO DI LORO ANCHE PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO” CUNEO, 30 MARZO 2021

7.ENCOMIO ALL’ASSISTENTE CAPO DE PANDIS LUCA E AL SOVRINTENDENTE MONTAGNANA ANDREA

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’OPERAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI NOVE INDIVIDUI, RESISI RESPONSABILI DI DETENZIONE, AI FINI DI SPACCIO, DI SOSTANZE STUPEFACENTI E IL SEQUESTRO DI UN INGENTE QUANTITATIVO DI SOSTANZE DI TIPO MARIJUANA, COCAINA E HASHISH.”CUNEO, 14 NOVEMBRE 20198.ENCOMIO ALL’ASSISTENTE CAPO BIANCO LUCA E ALL’ASSISTENTE CAPO VERDONE GIANLUCA“EVIDENZIANDO QUALITÀ PROFESSIONALI E OPERATIVE, ESPLETAVANO UN’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE A CARICO DI TRE PERSONE E DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NEI CONFRONTI DI ALTRE DUE, TUTTE INDAGATE IN CONCORSO TRA LORO PER INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.” CUNEO, 7 DICEMBRE 2021

9.ENCOMIO ALL’ASSISTENTE CAPO PICCHIO DAVIDE ANTONINO

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI, SI DISTINGUEVA IN UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI UN UOMO COLTO DA MALORE A SEGUITO DI UNA INTOSSICAZIONE ACUTA DALL’USO DI EROINA.”CUNEO, 21 MARZO 202210.ENCOMIO ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE CHIAMBA ANDREA E ALL’ASSISTENTE CAPO ABBA’ LUCA“EVIDENZIANDO SPICCATE CAPACITÀ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI SETTE SOGGETTI, RESISI RESPONSABILI A VARIO TITOLO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE DI TIPO COCAINA E DI DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI.” CUNEO, 14 APRILE 20211

1.ENCOMIO ALL’ASSISTENTE ALECI MARCO

“EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITÀ PROFESSIONALI, SI DISTINGUEVA IN UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI UN UOMO CHE, CON INTENTI SUICIDI, SCAVALCAVA UNA RETE DI PROTEZIONE CON L’INTENTO DI BUTTARSI DA UN PONTE. CUNEO, 15 MAGGIO 2021