A Mondovì laboratori di lettura e di illustrazione per bambini con Marco Tomatis e Cinzia Ghigliano

Proseguono gli appuntamenti culturali per i più piccoli promossi dalla Biblioteca civica di Mondovì. Due in particolare le proposte calendarizzate per le prossime settimane: dapprima un laboratorio di lettura ad alta voce, poi una contestuale illustrazione dei testi letti, eseguita dai singoli bambini partecipanti. Ad animare i due momenti, gli autori e artisti monregalesi Marco Tomatis e Cinzia Ghigliano.

Si inizierà venerdì 20 dicembre alle ore 15.30 con il laboratorio dedicato a “La bambina mascherata" per bambini intorno ai 6 anni di età. Venerdì 17 gennaio 2025 sempre alle ore 15.30, viceversa, spazio al laboratorio ispirato alla pubblicazione “C'è un gatto nel comò” pensato per i bambini dai 4 anni di età.

L’ingresso è libero, ma è gradita la conferma di partecipazione alla Biblioteca civica via telefono allo 0174.43003 o via mail a cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it