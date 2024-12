Alice Depetro è la nuova segretaria di Radicali Cuneo

È stata eletta ieri sera, dall’Assemblea straordinaria degli iscritti, la nuova Segretaria di Radicali Cuneo “G. Donadei”: sarà l’albese Alice Depetro, ventinovenne e membro della Direzione nazionale di Radicali Italiani. Guiderà i radicali cuneesi insieme al Tesoriere Lorenzo Roggia.



“Dalla sala del commiato alle lotte per l’eutanasia e la cannabis, in questi anni abbiamo lottato incessantemente per i diritti civili e le libertà individuali nella nostra Provincia. Il lavoro da fare è ancora molto, a partire dal contrasto ad azioni sempre più incostituzionali e criminogene del Governo Meloni. Dalla lotta per l’umanizzazione delle carceri a quella contro la propaganda del regime russo che è sempre più viva nel nostro Paese, continueremo ad esserci con tanta energia e voglia di difendere diritti e libertà”. Dichiarano Depetro e Roggia in una nota.