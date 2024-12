Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì sbanca Busca e rimane a punteggio pieno

Decimo successo da 3 punti in dieci partite sinora disputate per il VBC Mondovì capolista, che a Busca supera per 3-1 (28-26,14-25,13-25,23-25) la Mario Castellino 1933 Top Four Busca allenata dall’ ex coach Mario Barbiero al termine di una gara in cui il set d’ apertura e quello di chiusura sono risultati particolarmente combattuti ed incerti (il primo è stato vinto ai vantaggi dai locali, mentre il quarto è stato conquistato in volata dai monregalesi), mentre i due centrali sono stati nettamente dominati dai biancoazzurri allenati da Bovolo e dal suo aiuto Riba. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 30, mantenendo 5 lunghezze di vantaggio sul Lasalliano Torino secondo e 6 sull’ Acqui terzo.

“Come temevamo – commenta al termine coach Massimo Bovolo – è stata una partita ricca di insidie ed incognite perché quella del Cuneo è una formazione composta da ragazzi giovani, tecnicamente e fisicamente di elevato livello, che non aveva nulla da perdere e che, come è naturale che sia, da inizio stagione è notevolmente cresciuta e migliorata sotto tutti gli aspetti. In avvio abbiamo faticato a contenere la loro aggressività e non siamo stati lucidissimi nella gestione dei punti finali del parziale. Nella seconda e nella terza frazione abbiamo giocato su livelli più che buoni, mentre nella quarta abbiamo avuto nuovamente un calo e siamo andati avanti punto a punto, ma questa volta siamo riusciti ad essere più lucidi nella gestione delle fasi decisive, portando a casa un set particolarmente complesso. Questi sono 3 punti pesanti e molto importanti sia per quanto concerne la classifica che il morale e l’ autostima. Ora concentriamoci sulla gara di sabato sera contro il Santhià, l’ ultima di questo anno solare 2024, una partita da affrontare con la giusta attenzione e determinazione onde evitare sorprese poco gradite.”

Assente Catena per problemi alla schiena, Massimo Bovolo è partito con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero ed inserendo successivamente Candela, Garello e Borsarelli.

Nel primo set i cuneesi spingono subito sull’ acceleratore e si portano prima sull’ 8-5 e poi sul 16-12. I monregalesi reagiscono e riescono a recuperare lo svantaggio sino a raggiungere la parità sul 23-23. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 26 pari, quando sono i cuneesi a trovare lo spunto vincente e così chiudere ai vantaggi 28-26.

Nella seconda frazione il livello di gioco del VBC si alza notevolmente e così Menardo e compagni si portano subito sul 9-5, poi sul 16-11, quindi sul 21-13 ed infine chiudono senza troppe difficoltà 25-14.

Il terzo set è l’ esatta fotocopia del secondo, con i monregalesi che stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (8-2,16-14,21-8) e chiudono in assoluta scioltezza 25-13.

Anche nella quarta frazione i monregalesi partono bene e si portano sul 7-3, poi subiscono il ritorno degli avversari, che ottengono la parità sul 14-14. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 21 pari, quando i monregalesi riescono a piazzare lo spunto vincente, portandosi prima sul 24-22 ed infine chiudendo in volata 25-23.

Sabato ultimo turno dell’ anno solare 2024 con il VBC Mondovì che ospita alle 20.30 al PalaItis il Santhià, attualmente nono con 14 punti, frutto di 4 vittorie. Per i monregalesi una gara indubbiamente alla portata, ma assolutamente da affrontare con la giusta attenzione e determinazione onde evitare sorprese poco gradite

BUSCA - VBC MONDOVI’ 1-3 (28-26,14-25,13-25,23-25)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Candela, Garelli, Berutti, Bertano, Matteo Basso (L1), Fenoglio (L2), Borsarelli, Marco Basso, Menardo, Catena. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.