Volley, VBC Valle Stura: quattro vittorie per chiudere l’anno

Una settimana ricca di impegni per la V.B.C. Valle Stura, con risultati importanti in diverse categorie. L’Under 12 Mista conquista due vittorie consecutive in trasferta, mentre l’Under 14 Femminile chiude il 2024 con un successo casalingo. L’Under 22 Femminile, pur sconfitta, esce a testa alta da una difficile trasferta contro la Polisportiva Piaschese. La Prima Divisione Maschile, infine, vince nettamente a Cuneo, consolidando il proprio percorso di crescita.

Prima Divisione Maschile: Lab Travel Cuneo Volley - V.B.C. Valle Stura Caramello Srl 0-3 (16-25, 20-25, 12-25)

Giovedì 12 dicembre, la Prima Divisione Maschile della V.B.C. Valle Stura ha conquistato una netta vittoria in trasferta contro il Cuneo Volley. Una prestazione convincente per i ragazzi allenati da coach Ivan Monasterolo, che hanno portato a casa il match con un secco 3-0. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, alcuni ottimi turni in battuta hanno permesso alla V.B.C. di prendere il largo e chiudere 25-16. Il secondo parziale è stato più combattuto, con le due squadre in equilibrio fino al finale, dove un’accelerata dei ragazzi della V.B.C. ha garantito loro il set 25-23. Nel terzo set, la squadra ospite è stata quasi perfetta, approfittando di ogni errore degli avversari e imponendosi con un netto 25-12.

Il commento di coach Ivan Monasterolo: “Il match disputato dalla V.B.C. Valle Stura Caramello è stato tranquillo e vincente, ma non privo di distrazioni. I ragazzi hanno giocato bene, provando schemi e cercando sicurezza nel gioco semplice e misurato. Stiamo ancora lavorando sulla personalità della squadra, perché tendiamo a seguire il ritmo degli avversari invece di imporlo. Questo può funzionare contro squadre meno esperte, ma contro avversari tecnicamente e mentalmente più preparati potrebbe portarci in difficoltà. Nel complesso sono soddisfatto di come sta procedendo la squadra: questa vittoria non può che fare bene al morale.”

Under 22 Femminile: Polisportiva Piaschese - V.B.C. Valle Stura 3-0 (25-17, 25-22, 25-10)

Trasferta complicata per l’Under 22 Femminile della V.B.C. Valle Stura, che ha affrontato le seconde in classifica della Polisportiva Piaschese. Nonostante il risultato finale, le ragazze allenate da coach Bruno V., Faggio e Merana hanno offerto una prestazione di grande intensità. Dopo un primo set in salita, le giovani atlete hanno giocato punto a punto nella fase centrale del parziale, cedendo solo nel finale. Il secondo set ha visto la V.B.C. Valle Stura portarsi anche avanti sul 21-20, ma un misto di sfortuna e bravura delle avversarie ha permesso alla Polisportiva Piaschese di aggiudicarsi il parziale. Nel terzo set, le padrone di casa hanno approfittato del calo fisico e mentale delle ospiti, chiudendo a proprio favore.

Il commento di coach Valerio Bruno: “Usciamo sconfitti da Piasco contro una grande squadra, ma allo stesso tempo più forti tecnicamente e mentalmente. La prestazione delle mie ragazze è stata eccezionale sotto tutti i punti di vista. Con un po’ di fortuna avremmo potuto portare a casa almeno un set, ma va bene così. Abbiamo giocato la nostra miglior partita e sono davvero orgoglioso di loro. Adesso, con la pausa natalizia, continueremo a lavorare per essere al top alla ripresa del campionato.”

Under 14 Femminile: V.B.C. Valle Stura - SavIn Volley 2-1 (13-25, 25-21, 25-23)

Grande prestazione per l’Under 14 Femminile della V.B.C. Valle Stura, che tra le mura amiche ha superato le pari età del SavIn Volley in una partita combattuta e avvincente. Dopo un primo set complicato, concluso 15-25 a favore delle avversarie, le ragazze allenate da coach Fini e Bruno F. hanno cambiato marcia. Con maggiore convinzione e voglia di giocare, le padrone di casa hanno dominato il secondo parziale, chiudendolo 25-21. Nel terzo e decisivo set, il più equilibrato e combattuto, la V.B.C. ha recuperato uno svantaggio di due punti nel finale, vincendo 26-24.

Il commento di coach Francesco Bruno: “Dopo un brutto inizio, nel secondo set abbiamo cambiato marcia e, soprattutto, le ragazze sono tornate a giocare divertendosi. La differenza l’ha fatta la battuta, che finalmente è diventata efficace nei momenti decisivi. Sono molto contento di chiudere l’anno con una vittoria, perché dà morale per continuare a lavorare con entusiasmo durante la pausa natalizia.”

Under 12 Mista: Volley Saluzzo Mercatò Bianca - V.B.C. Valle Stura 0-3 (3-25, 22-25, 10-25)

Lunedì 9 dicembre i giovanissimi della Under 12 Mista della V.B.C. Valle Stura hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale nel recupero della prima giornata di campionato, imponendosi con un netto 3-0 contro il Saluzzo. Guidati in panchina da coach Anita Pepino e Anna Camurati, i ragazzi e le ragazze hanno dimostrato grande ordine e precisione in campo. Una prestazione solida che ha visto i giovani atleti mantenere sempre le posizioni, eseguire correttamente i tre passaggi e attaccare con efficacia.

Pgs Roccavione - V.B.C. Valle Stura 1-2 (20-25, 25-23, 8-25)

Dopo la vittoria di lunedì, la Under 12 Mista della V.B.C. Valle Stura ha fatto il bis in trasferta, battendo i coetanei del PGS Roccavione per 2-1. La squadra, allenata da coach Federico Obino, ha conquistato il primo set 25-20 grazie a una partenza decisa. Un passo falso nel secondo parziale, perso di misura 25-23, non ha scalfito la determinazione del gruppo, che ha poi dominato il terzo set chiudendolo con un netto 25-8.

Il commento di coach Federico Obino: “Oggi giocavamo contro una squadra al nostro livello. Siamo stati sempre precisi e ordinati, gestendo quasi sempre la partita. Sicuramente ci sono ancora aspetti da migliorare, ma siamo sicuri che la strada sia quella giusta.”