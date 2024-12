Cade da un albero e finisce infilzato in una cancellata. Interviene l’elisoccorso

E’ stata portato in ospedale con l’elisoccorso l’uomo che verso le 10.30 di questa mattina, martedì 17 dicembre, è risultato vittima di un serio incidente presso la sua abitazione di località Macramorta a Racconigi.

L’uomo era intento a potare un albero nelle vicinanze di una cancellata quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul manufatto, ritrovandosi con una gamba infilzata dalle punte della barriera in ferro.

Per liberarlo e prestargli soccorso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con squadre di permanenti da Saluzzo e di volontari dal locale distaccamento di Racconigi, giunti sul posto insieme al personale sanitario del servizio regionale di emergenza 118.

Non sono al momento note le condizioni dell’uomo, che non risulterebbe comunque in pericolo di vita.