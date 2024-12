Il centro cefalee dell’Asl cn2 invita a un convegno regionale sulla “cefalea primaria cronica”

Giovedì 19 dicembre avrà luogo a Torino il convegno “Cefalea Primaria Cronica. Spunti di riflessione sul progetto regionale di validazione di un nuovo percorso diagnostico-terapeutico”, organizzato dal Centro Cefalee e Malattie Rare dell’ASL CN2 nell’ambito dell’omonimo progetto regionale.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per approfondire il tema delle cefalee croniche, grazie agli interventi di esperti del settore, e per conoscere i percorsi diagnostico-terapeutici attivati o in fase di sviluppo presso le Aziende Sanitarie del territorio.

Il convegno è accreditato ECM, con il riconoscimento di crediti formativi per i professionisti sanitari, ed è aperto anche alla popolazione. Tra le attività previste vi saranno, inoltre, momenti di confronto tra il pubblico e medici specializzati, per favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza sul tema delle cefalee croniche.

È possibile partecipare sia in presenza, presso la sede dell’evento, sia online tramite collegamento con Zoom Meeting.

In entrambi i casi, è richiesta la preventiva registrazione attraverso un Modulo di registrazione.

“Cefalea Primaria Cronica. Spunti di riflessione sul progetto regionale di validazione di un nuovo percorso diagnostico-terapeutico”

Giovedì 19 dicembre ore 9,00-17,00

Torino, corso Giulio Cesare 338/34 – Novotel