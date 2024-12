Allarme di Cgil Piemonte: "Docenti precari costretti a prendere le ferie durante le vacanze natalizie o altre feste"

Appello di Cgil Piemonte per il mondo della scuola. Riflettori accesi, dicono i sindacati, sul malcostume che vorrebbe i docenti precari "costretti" a prendere ferie soltanto durante le Feste di Natale, in concomitanza con la sospensione delle lezioni.

"Stiamo ricevendo continue segnalazioni in questi giorni da parte dei precari della scuola che vengono letteralmente “minacciati” dai Dirigenti scolastici per fare richiesta di ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica nelle vacanze natalizie - dicono da Cgil, mentre ricordano che - le ferie, ai sensi del contratto nazionale, "devono essere richieste dal personale docente e ATA" e "gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali così come deliberate dal collegio dei docenti nel piano annuale delle attività".

La circolare dell'ufficio scolastico regionale

Ma si è arrivati a questo punto, dicono ancora da Cgil, per effetto di una circolare indirizzata a tutti i Dirigenti Scolastici lo scorso luglio, da parte dell'Ufficio scolastico regionale: una circolare che dava come indicazioni operative "all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto i Dirigenti scolastici devono invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, Carnevale, ponti…) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno".

Ferie godute e non godute

Questa “indicazione operativa” veniva data, come precisato nella stessa circolare, in conseguenza alla sentenza della Corte Costituzionale n 16715/24 che ha stabilito che “il docente a tempo determinato che non ha richiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva..”. Quindi, spiegano da Cgil, "per evitare di pagare le ferie ai docenti precari si obbligano gli stessi a prenderle quando non sono obbligati!".

L'appello ai lavoratori

L'appello del sindacato conduce infine a un invito ai lavoratori: "Non presentare domanda di ferie durante i periodi di sospensione di Natale, Pasqua, carnevale, ponti e così via, ma di presentare domanda tra la fine delle lezioni e il 30 giugno".