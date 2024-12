La Pneumologia del Santa Croce di Cuneo formerà esperti in disturbi respiratori del sonno e in supporti respiratori nell'insufficienza respiratoria acuta

Il direttore della Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Alessio Mattei, è stato eletto presidente regionale dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO).

Intanto la Pneumologia del S. Croce, che è entrata nel percorso di certificazioni di competenze Aipo, sarà chiamata a formare esperti in disturbi respiratori del sonno ed esperti in supporti respiratori non invasivi nell'insufficienza respiratoria acuta, ambiti nei quali la Struttura è riferimento a livello nazionale.

Soddisfatto il direttore generale di Azienda Livio Tranchida: “Ancora una volta il S. Croce e Carle sottolinea la sua vocazione di ospedale di insegnamento, con il recente incarico Aipo a formare esperti in percorsi di cura che rappresentano un’eccellenza dell’attività dei nostri specialisti pneumologi. Congratulazioni al dottor Mattei per il nuovo incarico e grazie a lui e a tutta la sua équipe per l’impegno profuso nel miglioramento continuo della qualità delle prestazioni.”