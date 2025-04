A Carrù arriva l’American Party

Con l’arrivo della bella stagione la Proloco di Carrù in collaborazione con l’associazione Bikers For a Dream e il patrocinio del Comune organizzano l’American Party.

La manifestazione, a scopo benefico, è in programma sabato 24 maggio in piazza Mercato. A partire dalle 15 esposizioni di veicoli made in USA, dimostrazioni di lentezza in moto, giochi per tutti, balli country con 'Dance for fun' e area food e drink a cura della pro loco.

L'obiettivo della manifestazione è raccogliere donazioni a favore della residenza per anziani "Don Garneri" di Carrù.