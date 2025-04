A Villanova Mondovì inaugurata l'aiuola del profumo, creata dagli alunni delle scuole

Un'aiuola profumata per stimolare il rispetto della natura e la cura del bene comune.

È stata inaugurata questa mattina, mercoledì 23 aprile, l'area verde dedicata alle piantine aromatiche, realizzata dalle scuole dell'infanzia di Villanova Mondovì a conclusione del progetto "Ci vuole un fiore".

L'iniziativa ha coinvolto le classi delle diverse sezioni della scuola dell'infanzia statale del Capoluogo, le paritarie “Maria Immacolata” di Madonna del Pasco e “Regina Paris” di Branzola, i bambini del nido comunale "La Tana di Bocchio" e i ragazzi del Centro Diurno Sirio.

Il progetto, sostenuto dal Comune, si è svolta in diversi momenti, con attività e lezioni dedicate alla conoscenza e alla scoperta delle piante e al rispetto della natura. Negli scorsi mesi gli alunni hanno avuto modo di far lezione con l'esperto Diego Penazzo, de "La Fattoria di Penny" che ha collaborato gratuitamente al progetto e divertirsi con il racconto “L’avventura di piccolo Seme”, per poi mettersi in gioco e sperimentare la semina in vaso. I bambini si sono poi presi cura delle loro coltivazioni, osservando come nasce e cresce ogni piantina. Infine, a ogni classe coinvolta è stata abbinata una pianta aromatica che è stata piantata nell'aiuola all'ingresso dell'istituto comprensivo di corso Marconi.

"Un momento che celebra l’impegno condiviso e che ha come obiettivo quello di far comprendere che ogni azione, anche se piccola, può contribuire al benessere collettivo - ha detto l'assessore Chiara Maria Bongiovanni -. Questa aiuola diventerà parte del paesaggio locale e rappresenta un simbolo del legame tra scuola, famiglie e comune. Ringraziamo i bambini che l'hanno creata, Diego Penazzo che ha seguito il progetto, il cantoniere del Comune, la Polizia locale e la Pro loco che ci hanno sostenuti nel realizzare questa iniziativa".

A portare i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco erano presenti il vice Riccardo Boasso e il consigliere Susi Vanna Bruno che hanno evidenziato l'importanza e la bellezza del progetto che ha rinforzato il legame tra istituzioni scolastiche e amministrazione.

"Quella di oggi è una mattinata speciale - ha detto il prof. Antonio Marciante, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Delfino Orsi" -, oltre alla bellezza e al profumo di queste piantine l'aiuola si arricchisce del valore della collaborazione tra scuola, comune e famiglie. L'augurio è che i nostri alunni possano fiorire così come fiorirà questo spazio profumato di fronte al nostro istituto".

All'interno dell'aiuola sono state state posizionate tre bandierine simbolo dei tre alberi che il prossimo novembre verranno piantumati per i nuovi nari delle annate 2022, 2023 e 2024.