Saluzzo, don Bernardino Giordano nominato vescovo delle diocesi di Grosseto, Pitigliano, Sovana e Orbetello

Un prete saluzzese, relativamente giovane (54 anni), è stato nominato vescovo poco fa da Papa Francesco.

Si tratta di Don Bernardino Giordano, nato a Torino il 23 marzo 1970, ordinato sacerdote nel duomo di Saluzzo il 15 dicembre 2001, insegnante all’Istituto Teologico interdiocesano di Fossano. Attualmente era sacerdote “Fidei donum” presso il santuario di Loreto, dove era responsabile della Pastorale Familiare e vicario generale della Delegazione Pontificia presso il medesimo santuario dall’ottobre 2019.

L’annuncio è stato dato poco fa, alle ore 12, presso la Sala Macchi della Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto dal delegato pontificio Mons. Fabio Dal Cin, con queste parole:

“Siamo qui raccolti per il tradizionale scambio degli auguri di Natale e questo felice incontro è anche una circostanza speciale per la notizia che mi appresto a comunicare. Si tratta di una bella notizia che interessa la vita della Chiesa e della comunità civile. Sua Santità Papa Francesco ha nominato Vescovo della diocesi di Pitigliano-Sovana.Orbetello e della diocesi di Grosseto, unite in “Persona episcopi, Don Bernardino Giordano, Vicario Generale della Delegazione Pontificia."

“Lunedì scorso sono stato chiamato presso la Nunziatura dal Nunzio - queste le prime parole, rivolte ai fedeli delle diocesi toscane, dal neoeletto Vescovo all’annuncio della nuova nomina - per darmi la comunicazione ad essere pastore della diocesi di Grosseto e pastore della diocesi di Pitigliano- Sovana- Orbetello. E ho dato la mia disponibilità come vescovo, amico, fratello. Vengo con animo disponibile e chiedo a voi l’apertura del cuore, di accogliermi e di camminare insieme”.

“Don Berna”, così è familiarmente conosciuto a Saluzzo dove conta molti amici, è una vocazione adulta.

Laureato in Economia e Commercio, un buon giocatore di calcio, è stato, in passato, responsabile dell’oratorio don Bosco di via Donaudi a Saluzzo.

La data della consacrazione episcopale sarà comunicata nei prossimi giorni.