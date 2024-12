My Sport SSD a R.L. di Genova assume la gestione dell'impianto sportivo e piscina comunale di Cortemilia

Il Comune di Cortemilia e la società My Sport SSD a R.L. annunciano congiuntamente l’avvio della gestione dell’Impianto Sportivo e Piscine di Cortemilia, struttura che rappresenta un punto di riferimento per il territorio dell’Unione Montana Alta Langa e degli altri Comuni limitrofi.

My Sport, società di gestione dell’impiantistica sportiva nata nel 2011 dall’unione di otto società sportive liguri di lunga tradizione, amplia la sua rete di strutture, che comprende già 11 impianti operativi in Liguria e Piemonte, portando a Cortemilia l’esperienza e la qualità di un modello consolidato di gestione.

«Con l'avvio della gestione dell'Impianto Sportivo e Piscine di Cortemilia si amplia l'offerta sportiva che il Comune di Cortemilia intende proporre ai propri cittadini ed a tutto il territorio» - dichiara il Sindaco Roberto Bodrito - «l’impianto è stato oggetto di un importante progetto di adeguamento impiantistico ed energetico della struttura, con lo scopo di efficientare l’impianto di illuminazione, ripristinare la funzionalità degli impianti di condizionamento, produzione acqua calda sanitaria, filtrazione e riscaldamento acqua delle piscine. Siamo certi che collaborando e lavorando in sinergia con My Sport, società aggiudicataria del bando pubblico per la gestione, la nostra struttura possa essere un eccellente punto di riferimento e di aggregazione per tutti».

L’IMPIANTO SPORTIVO DI CORTEMILIA

L’impianto si distingue per un’offerta impiantistica moderna, composta da:

una piscina da 25 metri a 5 corsie, ideale per il Nuoto Libero, i Corsi Nuoto per bambini (6-14 anni), ragazzi e adulti, ed attività natatorie pre-agonistiche ed agonistiche;

una vasca riscaldata dedicata ad attività “dolci” come l’acquaticità neonatale (3 mesi – 3 anni), Acqua Gestanti e Corsi di Nuoto per bambini dai 3 ai 6 anni;

Aree Fitness, con proposte di allenamento in acqua ed a terra adatte a tutte le età e livelli di preparazione

La struttura serve un bacino d’utenza significativo, con oltre 30.000 residenti in un raggio di 30 minuti di percorrenza

L’AVVIO DELLA GESTIONE MY SPORT

Dal 9 dicembre 2024, presso la reception dell’impianto, è aperto un Info Point per accogliere le prime richieste e fornire tutte le informazioni. I primi 100 iscritti riceveranno un omaggio My Sport. Domenica 22 dicembre alle ore 18.30 si terrà l’inaugurazione dell’impianto che darà il via alle attività di Nuoto Libero mentre i Corsi di Nuoto e Fitness partiranno dal 7 gennaio 2025. In estate l’impianto si trasformerà in uno spazio di relax e divertimento acquatico con una zona solarium attrezzata per lettini ed ombrelloni, offrendo refrigerio nei mesi più caldi.

COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DI CORTEMILIA

La vicinanza dell’Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto, a pochi metri dalla Piscina, con il suo Micronido e le Scuole dell’Infanzia e Primaria, oltre alle secondarie di 1° e 2° grado, rappresentano un’opportunità unica per la creazione di percorsi dedicati ai bambini, integrando le attività scolastiche con il Progetto Didattico Scuole My Sport, già sperimentato con successo in Liguria, che ha ricevuto il Patrocinio da parte del Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno. Il Progetto che verrà presentato in seguito all’Amministrazione Comunale ed ai docenti, mira a promuovere in modalità strutturale, circolare e pluriennale la Cultura del Movimento ed a sviluppare Sicurezza e Cultura Acquatica, sensibilizzando bambini e Famiglie sui benefici di una regolare attività fisica e sull’importanza di stili di vita sani.

UN TRAGUARDO SIGNIFICATIVO PER MY SPORT

«Siamo entusiasti di accogliere l’impianto di Cortemilia nella nostra rete di strutture sportive. E’ un impianto molto bello e significativo per il territorio in cui è inserito – dichiara Massimo Fondelli, Amministratore Unico di My Sport –. Questo progetto consolida la nostra presenza in Piemonte, accanto a realtà come il Geirino di Ovada – freschissimo è il nostro ingresso nella gestione transitoria dello stesso impianto, il Parco Benessere Bellavita di Spinetta Marengo ed il Play Land a Serravalle Scrivia. A Cortemilia porteremo la nostra esperienza con uno sguardo attento alle sue Comunità ed alle aspettative dell’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un luogo di benessere, sport e socialità. Con il supporto del Comune di Cortemilia, My Sport guarda al futuro con l’impegno di sviluppare progettualità ed individuare percorsi condivisi utili a trasformare l’impianto in un modello virtuoso di compartecipazione dell’intera comunità».