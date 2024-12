Volley A2M, si chiude il girone di andata. Cuneo-Aversa vale il 4° posto, Allik: "Sarà lotta dura" [VIDEO]

Ultima giornata di andata per la regular season della A2 maschile di volley. Senza il pathos che c''è in Superlega, dove alla conclusione della prima parte di stagione le prime otto squadre classificate vanno a giocarsi la Coppa Italia, resta comunque da assegnare il platonico titolo di Campione d'Inverno.

Da un paio di stagioni la formula del campionato cadetto che porta al secondo trofeo, per importanza, della stagione è cambiata: si gioca tutto nei playoff.

La serie dei Quarti di Finale ha infatti una doppia valenza: le formazioni vincenti, oltre a qualificarsi per le Semifinali Play Off, accedono di diritto (insieme alla prima classificata della Regular Season) anche ai Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2. Le formazioni sconfitte nei Quarti Play Off invece, partono in Coppa Italia dagli Ottavi di Finale, assieme alle formazioni dall’8° all’12° posto. L’abbinamento tra le 4 vincenti degli Ottavi di Finale e le 4 formazioni già qualificate ai Quarti sarà sorteggiato.

Ma c'è ancora mezza stagione prima di pensare a tutto ciò. Tra domani e domenica l'ultimo atto dell'andata, poi il giorno di Santo Stefano tutti di nuovo in campo per iniziare a tirare la volata finale verso i playoff

Cuneo avrà la possibilità di giocare tutti e due i match di fronte al pubblico amico. E che match. Domani sera, alle 20, la sfida per il quarto posto tra i ragazzi di Matteo Battocchio, attualmente quinti con 22 punti, ed i campani della Evolutution Green Aversa che li precedono di una sola lunghezza. Il titolo di Regina d'Inverno se lo contenderanno Brescia, Ravenna e Prata di Pordenone racchiuse in un fazzoletto di tre punti nelle rispettive prime posizioni.

Giovedì 26 dicembre, invece, un'altra super sfida: al palazzetto di San Rocco arriveranno i bresciani della Sferc Consoli, una delle squadre più accreditate alla vittoria finale ed al passaggio di categoria.

Quello di Santo Stefano è considerato da sempre una sorta di "Volley Day", con palazzetti stracolmi in ogni parte della penisola. Certo, una A2 non è la Superlega, ma per il big match con Brescia il fermento della vigilia è tanto e si prevede un'ottima affluenza di spettatori sugli spalti del Palazzo dello Sport cuneese.

Prima, però, c'è da affrontare Aversa, e ci sarà di che divertirsi. Ad inquadrare il match questa settimana abbiamo chiamato lo schiacciatore estone Karli Alllik: "Aversa è un'ottima squadra questa stagione - dice alla vigilia della partita - dunque sarà una sfida tra due buone formazioni. Non ci verrà regalato nulla, dunque dobbiamo preparaci a lottare fino al fischio finale".

Le forza degli avversari? :"Prima di tutto loro hanno un servizio molto potente ed efficace, poi sono anche molto organizzati a muro e a livello fisico".

Il video dell'intervista a Karli Allik QUI SOTTO: